Инсайдер показал скриншот из отмененной The Last of Us Factions

В пятницу, 15 декабря 2023 года, инсайдер под ником Dusk Golem опубликовал скриншот из отмененной игры The Last of Us Factions. Скриншот был сделан на PlayStation 5 и показывает главное меню игры, где мы можем увидеть знакомые по аналогичным играм опции и то, что игрок ожидает старта местного аналога королевской битвы.

Еще в мае Naughty Dog сообщила, что сокращает разработку The Last of Us Online из-за внутренней проверки со стороны Bungie. В октябре в Naughty Dog произошел ряд увольнений, и многопользовательский проект был "заморожен".

Теперь же Naughty Dog подтвердила, что больше не будет работать над игрой и продолжит идти по пути одиночной игры, который определил ее репутацию как мощного лидера среди студий PlayStation.

Следующим релизом Naughty Dog станет The Last of Us Part 2 Remastered, выход которой намечен на 19 января 2024 года для PlayStation 5.