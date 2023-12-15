Инсайдер показал скриншот из отмененной The Last of Us Factions

В пятницу, 15 декабря 2023 года, инсайдер под ником Dusk Golem опубликовал скриншот из отмененной игры The Last of Us Factions. Скриншот был сделан на PlayStation 5 и показывает главное меню игры, где мы можем увидеть знакомые по аналогичным играм опции и то, что игрок ожидает старта местного аналога королевской битвы.
Еще в мае Naughty Dog сообщила, что сокращает разработку The Last of Us Online из-за внутренней проверки со стороны Bungie. В октябре в Naughty Dog произошел ряд увольнений, и многопользовательский проект был "заморожен".
Теперь же Naughty Dog подтвердила, что больше не будет работать над игрой и продолжит идти по пути одиночной игры, который определил ее репутацию как мощного лидера среди студий PlayStation.
Следующим релизом Naughty Dog станет The Last of Us Part 2 Remastered, выход которой намечен на 19 января 2024 года для PlayStation 5.
продолжит идти по пути одиночной игры, который определил ее репутацию как мощного лидера среди студий PlayStation.
Можно ,пожалуйста не надо.....