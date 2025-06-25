Bandai Namco поделилась системными требованиями Little Nightmares 3

Студия Supermassive Games и компания Bandai Namco поделились системными требованиями PC-версии предстоящей Little Nightmares 3.
Минимальные (1080p / 60 FPS, низкие настройки):
- Процессор: Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 3 1200
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
Рекомендуемые (1080p / 60 FPS, высокие настройки):
- Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2080 (8 ГБ) или AMD RX 6800
Релиз игры состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
Какой-то сюрреализм требовать RTX 2080 для 1080p на высоких настройках в мультяшном платформере. Разница между минималками и рекомендуемыми как между ведром и космолетом, видимо, вся производительность уходит на отрисовку отдельных пикселей пыли. Похоже, оптимизацию просто выкинули из окна где-то на середине разработки, чтобы освободить место для багов. Отличный задел для патча первого дня весом в половину клиента.