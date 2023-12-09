Bethesda отказалась подтвердить эксклюзивность Marvel's Blade для Xbox

На церемонии The Game Awards компания Arkane Lyon анонсировала новый проект. Студия работает над Marvel's Blade, и всех интересовал вопрос об эксклюзивности игры.

Несмотря на то, что студия принадлежит Microsoft, в трейлере не было ни одного упоминания об эксклюзивности для Xbox, что наводит на подозрения о том, что игра будет мультиплатформенной.

После провального запуска Redfall компания Arkane Austin рассказала, что игра изначально задумывалась как мультиплатформенная, но Microsoft решила сделать ее эксклюзивом.

С другой стороны, Marvel's Blade, скорее всего, начала разрабатываться недавно. Это означает, что работа началась уже после того, как Microsoft приобрела Bethesda Softworks, а значит, велика вероятность того, что игра с самого начала была консольным эксклюзивом для Xbox.

Однако отсутствие ясности привело к спекуляциям. Теперь фанаты рассматривают возможность мультиплатформенного релиза игры, и молчание Bethesda этому не способствует. Как сообщает VG247, студия отказалась от дальнейших подробностей.

В то время как Deathloop от Arkane Lyon был временным эксклюзивом для PlayStation, кажется маловероятным, что студия будет создавать игры для PlayStation в дальнейшем.

Во время судебного разбирательства Microsoft с FTC в просочившиеся документы попала информация о том, что все будущие игры Bethesda Softworks будут эксклюзивами для Xbox. Хотя могут быть и исключения, ожидается, что самые крупные игры будут следовать этому правилу.

Этот шаг также позволит Xbox конкурировать с игрой Marvel's Spider-Man от PlayStation, а эксклюзивность окажется выгодной для игрового гиганта.