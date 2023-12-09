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Marvel's Blade TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.1 21 оценка

Bethesda отказалась подтвердить эксклюзивность Marvel's Blade для Xbox

butcher69
Новости

На церемонии The Game Awards компания Arkane Lyon анонсировала новый проект. Студия работает над Marvel's Blade, и всех интересовал вопрос об эксклюзивности игры.

Несмотря на то, что студия принадлежит Microsoft, в трейлере не было ни одного упоминания об эксклюзивности для Xbox, что наводит на подозрения о том, что игра будет мультиплатформенной.

После провального запуска Redfall компания Arkane Austin рассказала, что игра изначально задумывалась как мультиплатформенная, но Microsoft решила сделать ее эксклюзивом.

С другой стороны, Marvel's Blade, скорее всего, начала разрабатываться недавно. Это означает, что работа началась уже после того, как Microsoft приобрела Bethesda Softworks, а значит, велика вероятность того, что игра с самого начала была консольным эксклюзивом для Xbox.

Однако отсутствие ясности привело к спекуляциям. Теперь фанаты рассматривают возможность мультиплатформенного релиза игры, и молчание Bethesda этому не способствует. Как сообщает VG247, студия отказалась от дальнейших подробностей.

В то время как Deathloop от Arkane Lyon был временным эксклюзивом для PlayStation, кажется маловероятным, что студия будет создавать игры для PlayStation в дальнейшем.

Во время судебного разбирательства Microsoft с FTC в просочившиеся документы попала информация о том, что все будущие игры Bethesda Softworks будут эксклюзивами для Xbox. Хотя могут быть и исключения, ожидается, что самые крупные игры будут следовать этому правилу.

Этот шаг также позволит Xbox конкурировать с игрой Marvel's Spider-Man от PlayStation, а эксклюзивность окажется выгодной для игрового гиганта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

На ПК будет в любом случае так, что пофигу)

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Contriver

Главное это то что стопроцентно игра выходит на боксе и пк, так еще и в геймпассе. Ну а насчет плойки то что шумиха , значит игра зацепила много людей, что хорошо)

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