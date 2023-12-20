Medieval Dynasty получит VR-версию для Meta Quest в 2024 году

Spectral Games объявила о работе над VR-версией игры Medieval Dynasty для ПК. Игра под названием Medieval Dynasty New Settlement выйдет на гарнитурах Meta Quest в начале следующего года.
Действие игры Medieval Dynasty New Settlement разворачивается в суровом средневековье, и, как следует из названия, ее цель — построить процветающее поселение. Это непростая задача: вам нужно будет исследовать окрестности в поисках ресурсов для строительства и крафта. Охотьтесь, выращивайте еду и пытайтесь выжить в этой неумолимой среде.
Medieval Dynasty New Settlement получит многие функции, которые поклонники ПК-оригинала уже полюбили. Но она также представит множество собственных уникальных VR-дополнений. Помимо захватывающего управления движениями в виртуальной реальности для обработки земли и охоты на животных, New Settlement также будет включать в себя новую карту и квесты.
Вам придется разумно распределять свое время между всеми необходимыми физическими задачами. И это только дома: исследуя дикую местность, вы столкнетесь с множеством проблем, которые нужно преодолеть. Откройте для себя новые квесты, скрытые сокровища и персонажей со своими уникальными личностями и историями. Поощряйте их стать частью вашего поселения в этом процессе.
Spectral Games подтвердили, что будет доступно два режима игры: сюжетный режим и режим песочницы. В первом будут представлены все механики, построенные на повествовательной кампании. В то время как последний дает игрокам полную свободу действий в построении своего поселения так, как они пожелают.
Medieval Dynasty New Settlement в настоящее время планируется добавить в Meta Quest 3, Quest 2 и Quest Pro весной 2024 года.
А почему только для этих шлемов?Пзд на**я я тогда покупал htc vive.