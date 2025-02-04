Создатель MultiVersus рассказал об "угрозах расправой" со стороны игроков

Недавно Warner Bros. Games объявила о закрытии MultiVersus, что вызвало волну негодования среди игроков. Особенно пострадали владельцы Founder’s Pack, заплатившие за игру 100 долларов.
Геймдиректор Тони Хюинь вновь извинился перед сообществом, но также осудил угрозы в адрес разработчиков:
Я знаю, что закрытие игры болезненно для всех. Все сотрудники Player First Games разделяют это чувство. Однако я всё равно должен кое-что прояснить. У всех есть право говорить и думать, как захочется. Но угрозы физической расправы выходят за все рамки. Надеюсь, что вы сможете трезво оценить ситуацию, и понять, что сейчас – очень сложный момент для команды.
С конца мая 2025 года MultiVersus потеряет сетевой режим, и играть можно будет только локально. Новых обновлений больше не планируется.
В общем то это в первую очередь привет всем игорькам. Когда вы начинаете играть в ЛЮБОЙ анлайн, помните, что когда нибудь все вами наработанное превратится в огромную жёлтую тыкву. // Александр Ковалёв