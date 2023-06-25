2D-рогалик Necrosmith выйдет на PS5 и Switch 6 июля ©

Разработчик Alawar и издатель Merge Games объявили дату выхода Necrosmith на PlayStation 5 и Nintendo Switch. 2D-рогалик был выпущен в Steam прошлым летом и появится на консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch в следующем месяце, 6 июля.

Описанная как симулятор некроманта, игра ставит перед вами задачу собрать армию мертвецов, используя различные части тела — каждая из которых имеет различные характеристики, влияющие на выживаемость, скорость и боевую мощь вашего творения — для борьбы с полчищами врагов.

Наряду с созданием армий вам нужно будет строить и улучшать некролаборатории, чтобы вы могли создавать техно-магические устройства и выращивать уникальные части тела для улучшения своих армий. Все это нужно будет делать, исследуя огромный игровой мир, наполненный многочисленными биомами, захватывая здания и ресурсы и ремонтируя древние порталы.