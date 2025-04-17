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New Arc Line 26.11.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези, Стимпанк
7.1 45 оценок

Изометрическая ролевая игра New Arc Line обзавелась русским переводом

Lunersun Lunersun

Студия Dreamate наконец-то добавила русский язык в свою изометрическую ролевую игру New Arc Line. Дело в том, что на старте игра была доступна только на английском, но вот с новым патчем появились сразу три дополнительные локализации, одна из которых — наша родная. Разработчики пообещали со временем добавить ещё больше переводов. Прямо сейчас они работают с немецким языком, а вот французский и испанский придётся подождать — их подвезут только после выхода полноценной версии.

А если кто-то забыл про эту игру, то напоминаем, что New Arc Line — это духовный наследник старенькой Arcanum. Главный герой — какой-то иммигрант, который приехал в город Нью-Арк искать лекарство от смертельной болезни. Ну и, конечно же, по пути его затягивает в местные разборки между разными фракциями.

Игра находится в раннем доступе Steam, GOG и Epic Games Store с прошлого ноября. Полноценный релиз обещают к концу года, потом ещё и на консоли завезут — PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

В раннем доступе вышла стимпанк-RPG New Arc Line
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

Остается надеется что духовный наследник будет получше и не будет столь багист. Помню именно из-за постоянных багов и забросил ее в молодости. Хотя сам мир был интересен и не обычен. Техномагичен я бы сказал.

1
Talendor3

Арканум конечно не переплюнет, но попробовал демку и взял игру, подожду релиза

Tsssss

Смахивает на какой-то стимпанковский фаллаут ))