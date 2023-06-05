Скоро состоится глобальный запуск мобильного шутера Payday: Crime War ©

Фанаты популярного сетевого шутера Payday в ближайшее время получат долгожданный мобильный спин-офф, который обещает сохранить узнаваемый стиль оригинальной франшизы в удобном формате. Официально разработчики Payday: Crime War обещали выпустить игру до конца года, но судя по данным от инсайдеров глобальный запуск состоится намного раньше, чем многие ожидали.

Отправиться на ограбления банков вместе с товарищами в Payday: Crime War можно будет уже 6 июня 2023 года. Как сообщает проверенный автор утечек под ником ReportersOnDuty, именно на эту дату назначен мировой релиз игры. Предполагается, что доступ к мобильному шутеру будут открывать постепенно, начиная с крупнейших стран мира.

Устраивайте ограбления вместе с друзьями в лучшем кооперативном шутере от первого лица на мобильных устройствах. Теперь у вас есть возможность сразится с другими грабителями в быстром PvP-режиме «4 на 4»! Скройте лицо за маской, примкните к команде и начните свой путь в Payday!

Payday: Crime War будет доступен для игры на устройствах под управлением Android и iOS. Запуск игры на обеих платформах должен состояться одновременно.