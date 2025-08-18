ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
People Playground 23.07.2019
Экшен, Аркада, Инди, Строительство, Песочница
9.1 13 584 оценки

Какие аддоны с воркшопа добавить?

Артем Мокутон Артем Мокутон

Можете сказать аддоны с воркшопа, и я ПОСТАРАЮСЬ их добавить

пишите под постом

16
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Divanovets

Вославьте Великий Гриб, и слейтесь с Великой грибницей, в которую вы пустите свое сознание, а ваша бренная человеческая оболочка останется гнить, как прикормка для грибов, а после уже ваше сознание прорастет, как ГРИБ!

4
Артем Мокутон

Только давайте не так много, это мой первый раз когда я решил ожить и помочь людям

3
Taicho

Ты разделом ошибся. Это раздел новостей, а не форум.

1
Человек-Анекдот Taicho

Он только ожил, ему это надо ещё понять

5
Артем Мокутон Taicho

Я не шарю за пг, тока ожил

2
Дима Пузо

Вор

3
Артем Мокутон

Я помочь хочу, а не воровать

3
Koтозавр

Вославьте Великий Гриб, и слейтесь с Великой грибницей, в которую вы пустите свое сознание, а ваша бренная человеческая оболочка останется гнить, как прикормка для грибов, а после уже ваше сознание прорастет, как ГРИБ!

3
Дима Пузо

В чём прикол того что ты написал, типа стёб какой то или чё?

2
Divanovets Дима Пузо

Стеб это переименовывать свой старый корабль в детородный орган мужчины просто потому что.

2
Дима Пузо Divanovets

Я просто не знаю как удалить мою плохую постройку, вот такой способ и выбрал

2
SGate

Новость года!

3
SOwl_not_goodman

Не надо нам из воркшопа аддонов, все кто хотят и так скачают

2
vexarr

Никакие, они нам не нужны

foolery

о чем речь ?
че за воркшоп ? че за аддоны ?
чел пьяный что ли, не туда написал ?

Destroited
Какие аддоны с воркшопа добавить?
askazanov

Любые