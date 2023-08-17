Стратегия Pharaoh: A New Era получила новое крупное обновление ©

Студия Triskell Interactive выпустила новое крупное обновление для своей стратегической игры Pharaoh: A New Era. Среди внесенных изменений особенно выделяется система обороны, которая наделяет фортификационные сооружения совершенно новыми функциями.

С помощью этой системы оборонительные сооружения активируют вокруг себя специальную защитную зону. Гражданские здания в этой зоне не могут быть разрушены после боя, а хищники в ней не нападают на прохожих. Также добавлена специальная графическая накладка для отображения текущих оборонительных зон.

Кроме того, все вторжения теперь вызывают волну разрушения гражданских зданий. Чтобы противостоять их разрушению, сила наших войск должна превышать силу захватчиков. Кроме того, проигранное сражение или пиррова победа делают наш город более уязвимым для разрушений.

На этом обновление не заканчивается: разработчики также переработали дизайн уровней игры. Кроме того, в обновление внесено множество мелких улучшений и исправлен ряд ошибок.

С полным списком нововведений (на английском языке) можно ознакомиться в официальном сообщении Triskell Interactive.

Pharaoh: A New Era - это ремейк культовой экономической стратегической игры 1999 года. Разработкой занималась студия Triskell Interactive, известная по серии Lethis. На фоне оригинала игра выделяется модернизированным аудиовизуальным оформлением и обновленной механикой.

Изменения, внесенные создателями, пришлись не по вкусу многим поклонникам оригинала. Однако разработчики внимательно прислушались к их голосам и взялись за исправление своего творения, результатом чего, в частности, стало обновление, о котором идет речь в этой новости.