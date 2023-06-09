RIPOUT 2023 г.
6.1 36 оценок

Новый трейлер хоррор-шутера RIPOUT представляет новые ужасы, ожидающие игроков

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monk70
Новости

3D Realms и независимый разработчик Pet Project Games представили свой последний трейлер научно-фантастического хоррор-шутера RIPOUT, который выйдет в конце этого года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Этот новый трейлер под названием «Нет безопасного места в космосе» демонстрирует призрачную среду, ожидающую игроков и их верного Pet Gun, когда они исследуют процедурно сгенерированные заброшенные корабли, где подстерегают монстры, опасность подстерегает на каждом шагу, и даже обычные предметы могут превратиться в смертоносные сюрпризы.

RIPOUT обещает интенсивный опыт ужасов для одиночных игроков и кооперативных отрядов до трех игроков, работающих вместе. Двигайтесь осторожно и действуйте решительно, используя стратегию и находчивость, чтобы выжить в опасных глубинах космоса.

Трейлеры
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
BoomGoTinko

Скорее бы вышла , в бетку Норм поиграл , понравилась )

1
Filka77

60fps

0