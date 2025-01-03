Предзаказавшим Sniper Elite: Resistance выдадут специальную миссию и бонусы

В новом трейлере создатели игры напомнили о предыдущих попытках устранить Гитлера в серии Sniper Elite и подчеркнули, как изменились за годы визуальные и геймплейные элементы.
Разработчики Sniper Elite: Resistance также переводят внимание геймеров на Deluxe-издание, которое предоставит игрокам ряд привилегий перед официальным релизом игры, запланированным на 30 января 2025 года:
- Ранний доступ: Игроки, купившие Deluxe-издание, смогут начать играть на 2 дня раньше официального релиза.
- Эксклюзивная миссия: Target Fuhrer: В этой миссии игрокам предстоит осуществить дерзкое покушение на Адольфа Гитлера.
- Дополнительные бонусы:
- Сезонный пропуск.
- Самозарядный пистолет М1911.
Бонусы за предзаказ:
- Те, кто оформит предзаказ стандартной версии игры, также получат доступ к эксклюзивной миссии «Target Fuhrer».
- Sniper Elite: Resistance будет доступна подписчикам Xbox Game Pass с момента релиза.
- В марте в сервисе Xbox Game Pass появится ещё один значимый проект от Rebellion — Atomfall.
Такие шаги демонстрируют стремление разработчиков не только предоставить эксклюзивный контент для владельцев Deluxe-издания, но и поддерживать интерес сообщества через значимые бонусы и дополнительные проекты.
что, опять?!
опять Гитлера убивать xD , у них это уже модно стало со времен 2 части ))
Критинская дискриминация. Скоро так будут игры по частям продавать. Хотя что-то подобное уже практикуется в форме DLC.
как показывает учебник истории - устранить Гитлера смог только сам Гитлер.
надо в подарок бутылку бухла давать чтоб соответствовать роже главного героя
5-ю часть купил и прошёл со всеми DLS, т.к. офки не нашёл, понравилась, на эту часть уже будет офка у штэмпа.
опять двадцать пять ничего нового я остановился на четвёрке, там хотя бы мир был полуоткрытым дальше не играл
Опять фейковый Гитлер
Ну вообще так каждую часть, владельцам не делюкс-версии, а предзаказа выдают спецмиссию
А там разве что-то поменялось эта и 5 часть могли бы как DLC сойти к 4 части.