Предзаказавшим Sniper Elite: Resistance выдадут специальную миссию и бонусы

В новом трейлере создатели игры напомнили о предыдущих попытках устранить Гитлера в серии Sniper Elite и подчеркнули, как изменились за годы визуальные и геймплейные элементы.

Разработчики Sniper Elite: Resistance также переводят внимание геймеров на Deluxe-издание, которое предоставит игрокам ряд привилегий перед официальным релизом игры, запланированным на 30 января 2025 года:

Ранний доступ: Игроки, купившие Deluxe-издание, смогут начать играть на 2 дня раньше официального релиза. Эксклюзивная миссия: Target Fuhrer: В этой миссии игрокам предстоит осуществить дерзкое покушение на Адольфа Гитлера. Дополнительные бонусы:

Сезонный пропуск.

Самозарядный пистолет М1911.

Бонусы за предзаказ:

Те, кто оформит предзаказ стандартной версии игры, также получат доступ к эксклюзивной миссии «Target Fuhrer».

Sniper Elite: Resistance будет доступна подписчикам Xbox Game Pass с момента релиза.

будет доступна подписчикам Xbox Game Pass с момента релиза. В марте в сервисе Xbox Game Pass появится ещё один значимый проект от Rebellion — Atomfall.

Такие шаги демонстрируют стремление разработчиков не только предоставить эксклюзивный контент для владельцев Deluxe-издания, но и поддерживать интерес сообщества через значимые бонусы и дополнительные проекты.