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Sniper Elite: Resistance 30.01.2025
Экшен, Шутер, Стелс, От третьего лица
6.7 45 оценок

Предзаказавшим Sniper Elite: Resistance выдадут специальную миссию и бонусы

KoRnEr
Новости

В новом трейлере создатели игры напомнили о предыдущих попытках устранить Гитлера в серии Sniper Elite и подчеркнули, как изменились за годы визуальные и геймплейные элементы.

Разработчики Sniper Elite: Resistance также переводят внимание геймеров на Deluxe-издание, которое предоставит игрокам ряд привилегий перед официальным релизом игры, запланированным на 30 января 2025 года:

  1. Ранний доступ: Игроки, купившие Deluxe-издание, смогут начать играть на 2 дня раньше официального релиза.
  2. Эксклюзивная миссия: Target Fuhrer: В этой миссии игрокам предстоит осуществить дерзкое покушение на Адольфа Гитлера.
  3. Дополнительные бонусы:
  • Сезонный пропуск.
  • Самозарядный пистолет М1911.

Бонусы за предзаказ:

  • Те, кто оформит предзаказ стандартной версии игры, также получат доступ к эксклюзивной миссии «Target Fuhrer».
  • Sniper Elite: Resistance будет доступна подписчикам Xbox Game Pass с момента релиза.
  • В марте в сервисе Xbox Game Pass появится ещё один значимый проект от Rebellion — Atomfall.

Такие шаги демонстрируют стремление разработчиков не только предоставить эксклюзивный контент для владельцев Deluxe-издания, но и поддерживать интерес сообщества через значимые бонусы и дополнительные проекты.

-7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
rtnrwv
Эксклюзивная миссия: Target Fuhrer: В этой миссии игрокам предстоит осуществить дерзкое покушение на Адольфа Гитлера.

что, опять?!

11
SHTOPOR93

опять Гитлера убивать xD , у них это уже модно стало со времен 2 части ))

7
Firеfuck

Критинская дискриминация. Скоро так будут игры по частям продавать. Хотя что-то подобное уже практикуется в форме DLC.

5
BewitchingBaron

как показывает учебник истории - устранить Гитлера смог только сам Гитлер.

3
WerGC

надо в подарок бутылку бухла давать чтоб соответствовать роже главного героя

2
ViksOne

5-ю часть купил и прошёл со всеми DLS, т.к. офки не нашёл, понравилась, на эту часть уже будет офка у штэмпа.

1
Альбиберчери

опять двадцать пять ничего нового я остановился на четвёрке, там хотя бы мир был полуоткрытым дальше не играл

1
Jarvis666

Опять фейковый Гитлер

0
gameplaynostalgia

Ну вообще так каждую часть, владельцам не делюкс-версии, а предзаказа выдают спецмиссию

0
BloodTakeshi

А там разве что-то поменялось эта и 5 часть могли бы как DLC сойти к 4 части.

0