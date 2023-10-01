Издатель ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic отказывается комментировать слухи об отмене проекта ©

С ремейком Star Wars KOTOR дела обстоят не лучшим образом. До сих пор мы видели только короткий тизер-трейлер, который ничего толком не рассказывает об игре. Затем проект был отобран у предыдущего разработчика, компании Aspyr, как сообщается, из-за опасений по поводу медленной разработки игры. Теперь, когда прошел еще один год без каких-либо обновлений о KOTOR Remake - не считая анонсирующего трейлера, удаленного Sony, - многие опасаются, что игра была полностью отложена.

Что еще хуже, Embracer Group и Saber никак не комментируют опасения по поводу отмены игры. По какой-то причине студии даже не подтвердили общественности, что игра не была отменена, что стало еще одним странным поворотом в непростой истории разработки ремейка.

Журналист Майк Строу из Insider Gaming подтвердил, что обе компании отказались комментировать опасения по поводу отмены KOTOR, продолжая свою политику молчания в отношении проекта.

Это уже не первый раз, когда компании отказываются от комментариев по данному вопросу. Еще в мае, когда появилась информация о том, что ремейк может вообще не выйти, генеральный директор Embracer Ларс Вингефорс уклонился от ответа на вопрос инвестора о текущем статусе ремейка KOTOR. Это только усугубило опасения, что игра никогда не увидит свет, как и недавние события, связанные с удалением трейлера на YouTube-канале PlayStation.

Любопытно, что компания Sony соизволила дать комментарии по этому поводу, заявив, что удаление трейлера не обязательно означает, что игра отложена. Вместо этого компания заявила, что удаление связано с использованием в трейлере музыки, лицензия на которую истекла. Это, конечно, довольно странно, учитывая, что во многих трейлерах используется лицензионная музыка. Но, по крайней мере, Sony готова ответить на вопрос о ремейке, в то время как Embracer и Saber хранят молчание.

К сожалению, учитывая последние действия Embracer, отмена игры вряд ли станет неожиданностью. За последние несколько недель Embracer провела массовые увольнения во многих принадлежащих ей студиях, включая Gearbox и Crystal Dynamics. Затем она вообще закрыла компанию Volition, бесцеремонно завершив ее 30-летнюю работу в индустрии. Учитывая все это, Embacer явно находится в процессе сокращения расходов, и отказ от однопользовательской игры, которая не имеет окна выхода, к сожалению, будет очень привлекательным шагом для больших боссов Embracer.

В любом случае, даже если игра не будет отменена, мы не знаем, когда появится ремейк KOTOR. Мы знаем, что он станет эксклюзивом для консоли PS5, но в остальном он по-прежнему окутан тайной.