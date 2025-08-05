Продажи Stronghold Crusader: Definitive Edition преодолели отметку в 250 000 копий

Stronghold Crusader: Definitive Edition добилась большого коммерческого успеха, продав более 250 000 копий с момента выхода 15 июля 2025 года. Этот важный рубеж для ремастеринга классической стратегии в реальном времени свидетельствует о сильной преданности сообщества. Чтобы поблагодарить игроков и поддержать их успех, разработчики анонсировали серию обновлений контента, запланированных на оставшуюся часть года.

Осенью и зимой 2025 года игра получит два крупных обновления после релиза. Эти обновления будут включать в себя как бесплатный новый контент, так и опциональный платный DLC. Одним из платных дополнений станет новая экономическая кампания из пяти миссий, действие которой разворачивается вдоль Великой реки, а также новые управляемые компьютером противники, которые бросят вызов игрокам.

Обновления добавят больше игровых элементов, призванных заинтересовать как давних поклонников, так и новых игроков. Среди них — новый режим кооперативного прохождения, позволяющий игрокам объединяться в команды, а также дополнительные карты и внешние инструменты редактирования для более широких возможностей настройки. Эти новые функции призваны расширить глубину игры и обеспечить её долгосрочную привлекательность.