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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8 160 оценок

Авторы Tekken 8 показали геймплейный трейлер Ли Чаолана

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Ли Чаолана в действии.

Ли Чаолан - сирота, который был усыновлен Хэйхати Мисимой, главой корпорации Мисима Дзайбацу. В его отношениях с приемным братом Кадзуей Мисимой сформировалось одностороннее соперничество, и главной целью Ли стало победить Кадзуя. С момента своего дебюта в Tekken, Ли Чаолан появлялся во всех последующих играх серии, за исключением Tekken 3.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия доступна уже сейчас.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 3
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