Авторы Tekken 8 показали геймплейный трейлер Ли Чаолана

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Ли Чаолана в действии.
Ли Чаолан - сирота, который был усыновлен Хэйхати Мисимой, главой корпорации Мисима Дзайбацу. В его отношениях с приемным братом Кадзуей Мисимой сформировалось одностороннее соперничество, и главной целью Ли стало победить Кадзуя. С момента своего дебюта в Tekken, Ли Чаолан появлялся во всех последующих играх серии, за исключением Tekken 3.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия доступна уже сейчас.
выглядит хорошо конечно
Лучше бы каменщика добавили .
Похоже вы проспали.