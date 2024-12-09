Состоялся релиз русификатора для PC-версии The Thing: Remastered

На днях состоялся релиз ремастера хоррора The Thing от Nightdive Studios. Ремастер вышел без поддержки русского языка, однако пользователи w0lv0vic, LoCoRokO и Barbarossa178 решили исправить эту недоработку.
Они выпустили русификатор для ремастера, который совместим со Steam и GoG версиями игры. Русификатор переводит текст в игре, в том числе новые строки. Так же присутствует возможность установки русской озвучки от «Фаргуса».
Ремастер использует движок KEX Engine: игра получила новый интерфейс, динамическое освещение, блеск поверхностей, а так же улучшенные текстуры и модели персонажей. Кроме того, были добавлены новые достижения и внесены различные улучшения геймплея.
Вчера ещё поставил русик.Но игра безнадежно устарела,аж вспомнил Syphon Filter на Соньке.Тут ремейк нужен.
Естественно старая, это же ремастер, а не ремейк.
Ране писали уже? читать нужно было, что эта серия мертва как и System Shock. Рымейк никто делать не будет
Жаль Syphon Filter не ремейкнули. Крутая игруха была...
Ребята молодцы.
Короче скачал первый раз на английском, до этого не играл, зашёл в первый дом и не понял куда дальше идти, все проходы завалены, разрушить ничего нельзя, геймдизайн уровня бог, а щас с русиком не даёт скачать торрент, впервые такое пишет ошибку выключено объединение трекеров.
Если он не как от Фаргуса, то можно забить // Алесь Григорович