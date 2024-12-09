Состоялся релиз русификатора для PC-версии The Thing: Remastered

На днях состоялся релиз ремастера хоррора The Thing от Nightdive Studios. Ремастер вышел без поддержки русского языка, однако пользователи w0lv0vic, LoCoRokO и Barbarossa178 решили исправить эту недоработку.

Они выпустили русификатор для ремастера, который совместим со Steam и GoG версиями игры. Русификатор переводит текст в игре, в том числе новые строки. Так же присутствует возможность установки русской озвучки от «Фаргуса».

Ремастер использует движок KEX Engine: игра получила новый интерфейс, динамическое освещение, блеск поверхностей, а так же улучшенные текстуры и модели персонажей. Кроме того, были добавлены новые достижения и внесены различные улучшения геймплея.