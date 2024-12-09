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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.5 275 оценок

Состоялся релиз русификатора для PC-версии The Thing: Remastered

AceTheKing
Новости

На днях состоялся релиз ремастера хоррора The Thing от Nightdive Studios. Ремастер вышел без поддержки русского языка, однако пользователи w0lv0vic, LoCoRokO и Barbarossa178 решили исправить эту недоработку.

Они выпустили русификатор для ремастера, который совместим со Steam и GoG версиями игры. Русификатор переводит текст в игре, в том числе новые строки. Так же присутствует возможность установки русской озвучки от «Фаргуса».

The Thing Remastered "Русификатор текста и звука" [v1.01] {Фаргус, ZoG Forum Team}

Ремастер использует движок KEX Engine: игра получила новый интерфейс, динамическое освещение, блеск поверхностей, а так же улучшенные текстуры и модели персонажей. Кроме того, были добавлены новые достижения и внесены различные улучшения геймплея.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
AjarVryn

Вчера ещё поставил русик.Но игра безнадежно устарела,аж вспомнил Syphon Filter на Соньке.Тут ремейк нужен.

1
Беккер5443

Естественно старая, это же ремастер, а не ремейк.

3
K0t Felix

Ране писали уже? читать нужно было, что эта серия мертва как и System Shock. Рымейк никто делать не будет

0
Случайный Игрок

Жаль Syphon Filter не ремейкнули. Крутая игруха была...

0
SOLUS5678

Ребята молодцы.

0
Юрий Пенкин

Короче скачал первый раз на английском, до этого не играл, зашёл в первый дом и не понял куда дальше идти, все проходы завалены, разрушить ничего нельзя, геймдизайн уровня бог, а щас с русиком не даёт скачать торрент, впервые такое пишет ошибку выключено объединение трекеров.

-2
Пользователь ВКонтакте

Если он не как от Фаргуса, то можно забить // Алесь Григорович

-4