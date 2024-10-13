Uncharted 2: Among Thieves вышла ровно 15 лет назад

PlayStation 3 стала для Naughty Dog абсолютно золотым периодом, когда отцы Crash Bandicoot и Jak расправили крылья и навсегда вошли в высшую мировую лигу разработчиков.

Возможно, первая Uncharted не была такой уж выдающейся, но Uncharted 2: Among Thieves, вышедшая 13 октября 2009 года, была просто фантастической. По сей день это одна из игр с самым высоким рейтингом в истории PlayStation 3 со средним показателем 96%, за ней следуют только Grand Theft Auto IV (98%) и GTA V (97%).

История была действительно великолепной, были эпические сцены боя, сцены погони, сцена с поездом и некоторые другие, а кроме того, было гораздо больше интересных исследований и головоломок. Это одна из тех игр, которая до сих пор заслуживает 10/10.