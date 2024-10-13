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Uncharted 2: Among Thieves 13.10.2009
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.4 784 оценки

Uncharted 2: Among Thieves вышла ровно 15 лет назад

monk70
Новости

PlayStation 3 стала для Naughty Dog абсолютно золотым периодом, когда отцы Crash Bandicoot и Jak расправили крылья и навсегда вошли в высшую мировую лигу разработчиков.

Возможно, первая Uncharted не была такой уж выдающейся, но Uncharted 2: Among Thieves, вышедшая 13 октября 2009 года, была просто фантастической. По сей день это одна из игр с самым высоким рейтингом в истории PlayStation 3 со средним показателем 96%, за ней следуют только Grand Theft Auto IV (98%) и GTA V (97%).

История была действительно великолепной, были эпические сцены боя, сцены погони, сцена с поездом и некоторые другие, а кроме того, было гораздо больше интересных исследований и головоломок. Это одна из тех игр, которая до сих пор заслуживает 10/10.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
ze1n_82

а кто коменты трет?) смотри чувачок это не к добру)

-1
Пользователь ВКонтакте

Ждём на ПК... // Даниль Шаехов

-2
Dark1994

Вышел драке на крыльцо, поиграть в свое кинцо, сунул руку нет кинца, так и шлепнулся с крыльца. Мыльное кинцо за 2300, классика)

-2
Gauguin

Игра изменившая индустрию и задавшая недосягаемо высокую планку качества для своего времени. С ДР, легенда.

-2
-zotik-

Лучшая из квадрологии

-3
Нейтан Дрейк

Согласен.

-3