Внешность майора Уортона уже в Warface

Внешность майора Уортона уже в Warface!

Ли Остин Уортон - обычный деревенский парень, младший из трех сыновей, родился и провел детство в Хинчвелле, штат Техас, в семье местного шерифа. Жизненные невзгоды и проблемы в семье подтолкнули его к службе в армии как единственному способу вырваться из отчего дома.

Пришло время взглянуть на историю Warface глазами человека, который ее начал!

Ли Остин Уортон - третий ребенок в семье Джона Ли и Терезы Уортон из техасского Хинчвелла — довольно заурядных порядочных жителей американской провинции. Молодого Ли ждала такая же спокойная уютная жизнь, как и у тысяч других детей из небольших городков. Однако, когда будущему генералу было 13 лет, во время ограбления местного почтового отделения погиб его брат Тайлер. Это событие перевернуло жизнь семьи. Не смирившись с потерей старшего сына, Джон Ли начал сильно злоупотреблять спиртным, из-за чего случались постоянные конфликты с Ли Остином.

Так и не сумев начать мирную карьеру и отчаявшись покинуть отцовский дом, в 1991 году Уортон вступил в ряды армии США. До 2001 года он не участвовал в крупных операциях, а служил внутри страны, однако за эти десять лет успел сделать очень успешную карьеру: придя в армию простым рядовым, к 2000 году он стал уже майором.

Причиной такого роста были не только природная целеустремленность, граничащая с упрямством, и верность долгу. Во время службы Ли участвовал в ряде боевых операций, которые армия проводила (не всегда официально) в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Он не раз показал свои навыки бойца и командира в борьбе с наркокартелями и работорговцами. Именно в ходе таких вылазок будущий генерал увлекся подводной охотой, на которой проводил все свободное время и с которой познакомил командование своей части — вероятно, и этот фактор сыграл свою роль в успешной карьере Ли Остина Уортона.

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