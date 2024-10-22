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Wayfinder 17.08.2023
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.1 35 оценок

Красочная ММО Wayfinder покинула ранний доступ

butcher69
Новости

Игра Wayfinder от Airship Syndicate вышла из раннего доступа, преодолев трудности с запуском и разрыв сотрудничества с издателем Digital Extremes. Версия 1.0 теперь доступна на PS4, PS5 и PC, предлагая значительные изменения и новый контент. Проект перешел на премиальную модель одиночной игры.

Игрокам представлена новая зона The Crucible и две дополнительные зоны — The Shattered Foundry и The Aegis Vault. Добавлено шесть новых видов оружия и более 15 комплектов брони с уникальными бонусами. Производительность игры улучшена, также внедрена поддержка Nvidia DLSS.

Среди новинок — новый персонаж Лора Сосуд, способная использовать мощный Аватар для атаки и защиты. Она создает щит, отражающий урон, а при достаточной энергии превращается в Аватара, восстанавливая здоровье и сокрушая врагов.

Wayfinder продается в Steam за 24,99 доллара с 10-процентной скидкой до 28 октября.

-4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
FlyRazer

какая то мультяшная шляпа со смешанными обзорами, скандалами на старте и т.п

0
Floww

в стиме вроде копье стоит, играл кто?

-2
Alex40001

лучше кофе попить хотя бы не будет сожалений

0
VitalUgo

А нафиг она нужна? Когда хотели ммо, а сделали сингл+кооп.

0
Floww VitalUgo

ну может сингл прикольный получился, чего нет то?)

0
Диванный Боец

Очередная сильная и независимая, куда ж без нее

-3
Alex40001

так там все розовым залито канешн это sbi

0