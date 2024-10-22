Красочная ММО Wayfinder покинула ранний доступ

Игра Wayfinder от Airship Syndicate вышла из раннего доступа, преодолев трудности с запуском и разрыв сотрудничества с издателем Digital Extremes. Версия 1.0 теперь доступна на PS4, PS5 и PC, предлагая значительные изменения и новый контент. Проект перешел на премиальную модель одиночной игры.
Игрокам представлена новая зона The Crucible и две дополнительные зоны — The Shattered Foundry и The Aegis Vault. Добавлено шесть новых видов оружия и более 15 комплектов брони с уникальными бонусами. Производительность игры улучшена, также внедрена поддержка Nvidia DLSS.
Среди новинок — новый персонаж Лора Сосуд, способная использовать мощный Аватар для атаки и защиты. Она создает щит, отражающий урон, а при достаточной энергии превращается в Аватара, восстанавливая здоровье и сокрушая врагов.
Wayfinder продается в Steam за 24,99 доллара с 10-процентной скидкой до 28 октября.
какая то мультяшная шляпа со смешанными обзорами, скандалами на старте и т.п
в стиме вроде копье стоит, играл кто?
лучше кофе попить хотя бы не будет сожалений
А нафиг она нужна? Когда хотели ммо, а сделали сингл+кооп.
ну может сингл прикольный получился, чего нет то?)
Очередная сильная и независимая, куда ж без нее
так там все розовым залито канешн это sbi