Красочная ММО Wayfinder покинула ранний доступ

Игра Wayfinder от Airship Syndicate вышла из раннего доступа, преодолев трудности с запуском и разрыв сотрудничества с издателем Digital Extremes. Версия 1.0 теперь доступна на PS4, PS5 и PC, предлагая значительные изменения и новый контент. Проект перешел на премиальную модель одиночной игры.

Игрокам представлена новая зона The Crucible и две дополнительные зоны — The Shattered Foundry и The Aegis Vault. Добавлено шесть новых видов оружия и более 15 комплектов брони с уникальными бонусами. Производительность игры улучшена, также внедрена поддержка Nvidia DLSS.

Среди новинок — новый персонаж Лора Сосуд, способная использовать мощный Аватар для атаки и защиты. Она создает щит, отражающий урон, а при достаточной энергии превращается в Аватара, восстанавливая здоровье и сокрушая врагов.

Wayfinder продается в Steam за 24,99 доллара с 10-процентной скидкой до 28 октября.