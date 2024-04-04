Крупное обновление для Witchfire появится 9 апреля

Долгожданный огромный патч для Witchfire снова отложили. Студия Astronauts сообщила (через сайт X), что приняла решение отложить выход обновления (пока известного только под рабочим названием GGU) до следующего вторника (9 апреля).

Хотя патч де-факто завершен, поляки не совсем довольны балансом и хотят потратить дополнительное время на мелкие изменения. Есть и небольшие ошибки, но не такие, которые заставили бы разработчиков отложить выпуск обновления на больший срок.

GGU должен был выйти еще в прошлом году и внести массу изменений в ранний доступ польского шутера. Однако страх перед праздничными распродажами в конце концов заставил The Astronauts отложить выход на 4 апреля.

К счастью, список изменений, опубликованный на официальном сайте польской студии, достаточно обширен, чтобы игроки простили создателям значительную задержку. Польские разработчики, видимо, приняли близко к сердцу критику фанатов — хотя и не всю, поскольку патч не добавляет много нового контента. Некоторые игроки также не в восторге от очередной задержки, даже небольшой.

Что нового в обновлении, так это новая система Гносис, которая регулирует сложность, а не уровень героя. Предыдущее решение приводило к ситуации, когда игроки не хотели переходить на более высокие уровни персонажей, поскольку это только усложняло игру.

Создатели также сдержали свое слово и переработали Бедствия, которые до сих пор скорее раздражали, чем радовали игроков. Поляки приняли определенное решение: они больше не будут возникать случайно. Вместо этого определенные действия будут «изменять состояние» специальной панели. От него будет зависеть, навлечем ли мы на себя гнев ведьмы и если да, то каким образом.

Кроме того, в игру войдут, среди прочего: два новых скрытых подземелья (Ведьмины хранилища, по одному на каждую карту), Коллекционер (продавец полезных безделушек), миражи (секретные укрытия с мощной добычей), классы персонажей (шесть стартовых, в том числе один для тех, кто ищет приключений) и различные дополнения, связанные с сюжетом или измененной механикой.