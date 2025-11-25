Assassin's Creed Shadows получила кроссовер с аниме "Атака титанов"

Для Assassin's Creed Shadows вышел патч 1.1.6, в котором разработчики добавили специальный тематический контент из аниме-франшизы «Атака на титанов». В этом квесте таинственная фракция похитила Титана-Шифтера, чтобы проникнуть в феодальную Японию. Единственная выжившая (с темным секретом) нанимает Наоэ и Ясуке, чтобы помочь ей остановить группу от развязывания террора Титана в Японии.

Выполнить это задание можно будет только до 22 декабря, а игроки, которые его завершат, получат украшения для своего убежища и кристальную катану для Наоэ.В игровом магазине также появился и отдельный набор с тематическим оружием, одеждой и маунтом. В патче также появилось сюжетное задание «Головоломка», в ходе которого герои освоят новые навыки и примут участие в дружеском поединке.

Помимо новых квестов, патч 1.1.6 также приносит целый ряд исправлений и улучшений игрового процесса. Например, исправлена ошибка, из-за которой при использовании Katana Sword of Fathoms игроки могли воспользоваться уязвимостью двойной трансформации, которая позволяла накопить четыре гравировки. Помимо этого, внесены несколько изменений и исправлений в боевую систему. Призванные союзники больше не будут убегать из боя после нескольких ударов.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ознакомиться со всеми изменениями обновления версии 1.1.6 можно на странице патчноута.