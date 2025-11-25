ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 201 оценка

Assassin's Creed Shadows получила кроссовер с аниме "Атака титанов"

Gruz_ Gruz_

Для Assassin's Creed Shadows вышел патч 1.1.6, в котором разработчики добавили специальный тематический контент из аниме-франшизы «Атака на титанов». В этом квесте таинственная фракция похитила Титана-Шифтера, чтобы проникнуть в феодальную Японию. Единственная выжившая (с темным секретом) нанимает Наоэ и Ясуке, чтобы помочь ей остановить группу от развязывания террора Титана в Японии.

Выполнить это задание можно будет только до 22 декабря, а игроки, которые его завершат, получат украшения для своего убежища и кристальную катану для Наоэ.В игровом магазине также появился и отдельный набор с тематическим оружием, одеждой и маунтом. В патче также появилось сюжетное задание «Головоломка», в ходе которого герои освоят новые навыки и примут участие в дружеском поединке.

Помимо новых квестов, патч 1.1.6 также приносит целый ряд исправлений и улучшений игрового процесса. Например, исправлена ошибка, из-за которой при использовании Katana Sword of Fathoms игроки могли воспользоваться уязвимостью двойной трансформации, которая позволяла накопить четыре гравировки. Помимо этого, внесены несколько изменений и исправлений в боевую систему. Призванные союзники больше не будут убегать из боя после нескольких ударов.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ознакомиться со всеми изменениями обновления версии 1.1.6 можно на странице патчноута.

Комментарии:  5
MNM 777
ДаДжи

когда создаются дублирующие темы,старая должна удалятся.новая оставатся

ratte88
старая должна удалятся

хехе, удалится, конечно

zangx

чел
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/samaya_neozhidannaya_kollaboratsiya_dlya_assassins_creed_shadows_kvest_navyki_i_oruzhie_po_motivam_anime_ataka_na_titanov-1806210

ratte88

Ты главное репорт не кидай за повтор новостей, а то мне так бан влепили на пару дней.

А в качестве оправданий, ну ты должен ПОНЯТЬ, что там был АНОНС, а тут уже РЕЛИЗ. Очень важная разница ведь.

