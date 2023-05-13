Broken Roads TBA
7 67 оценок

Новый трейлер ролевой игры Broken Roads демонстрирует пацифистское прохождение

©
R_Mor
Новости

Сегодня разработчики из Drop Bear Bytes объявили, что Broken Roads будет предлагать пацифистское прохождение для некоторых типов персонажей, что означает, что игру можно будет пройти без боя или убийства кого-либо - если вы сделаете соответствующий выбор на этом пути.

Новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже, демонстрирует возможности уладить конфликт мирным путем.

В мире без закона единственное, что руководит вашими действиями, - это ваш собственный моральный компас. Дипломатия или борьба, сотрудничество или обман... Будете ли вы оставаться верным пути пацифиста на протяжении всего своего путешествия? Или вы поддадитесь насилию и оставите за собой разрушительный след?

Недавно создатели поделились одним из саундтреков игры, которая должна выйти в конце этого года на ПК и консолях.

Трейлеры
6
0
Последние посты по игре Broken Roads
Создатели ролевой игры Broken Roads поделились еще одним саундтреком
Создатели ролевой игры Broken Roads поделились еще одним саундтреком
Апрельский дневник разработки ролевой игры Broken Roads
Апрельский дневник разработки ролевой игры Broken Roads
Обзорный геймплей пост-апокалиптической CRPG Broken Roads
Обзорный геймплей пост-апокалиптической CRPG Broken Roads
Комментарии: 0
Ваш комментарий