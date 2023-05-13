Новый трейлер ролевой игры Broken Roads демонстрирует пацифистское прохождение ©

Сегодня разработчики из Drop Bear Bytes объявили, что Broken Roads будет предлагать пацифистское прохождение для некоторых типов персонажей, что означает, что игру можно будет пройти без боя или убийства кого-либо - если вы сделаете соответствующий выбор на этом пути.

Новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже, демонстрирует возможности уладить конфликт мирным путем.

В мире без закона единственное, что руководит вашими действиями, - это ваш собственный моральный компас. Дипломатия или борьба, сотрудничество или обман... Будете ли вы оставаться верным пути пацифиста на протяжении всего своего путешествия? Или вы поддадитесь насилию и оставите за собой разрушительный след?

Недавно создатели поделились одним из саундтреков игры, которая должна выйти в конце этого года на ПК и консолях.