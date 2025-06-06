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Калибр 29.10.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.6 228 оценок

Авторы PvP-шутера "Калибр" рассказали о масштабных обновлениях до конца года

Solstice Solstice

1C Game Studios раскрыла дорожную карту обновлений сетевого шутера «Калибр» на вторую половину 2025 года. В игре появится новое подразделение, а также уникальный режим, а еще будут расширены возможности кастомизации.

Третий квартал (июль — сентябрь):

  • Новое подразделение: элитные бойцы, чьи специализации откроют дополнительные возможности в командных сражениях;
  • Новый режим: уникальный игровой процесс, который бросит вызов даже опытным оперативникам;
  • Новые образы: обновлённый визуальный стиль для оперативников и оружия;
  • Ранговый сезон: возможность доказать своё мастерство в конкурентной борьбе.

Четвертый квартал (октябрь — декабрь):

  • Хэллоуин: тематическое событие с заданиями и наградами;
  • Расширение кастомизации оружия: еще больше вариантов персонализации для тонкой настройки арсенала;
  • Новые образы: дополнительные стили для оперативников;
  • День рождения «Калибра»: сюрпризы и специальные события в честь годовщины игры;
  • Новогодний режим: специальное зимнее событие с атмосферными элементами;
  • Клановые войны: новые возможности для того, чтобы доказать свое превосходство.
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7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
GEOMaxiWu

Для кого это делается? Отмыв бабла какой

3
вупсич пупсич

Там онлайн в стиме 500 человек, но вроде матчи ищет бодро.
Читеров нет
Но сама концепция игры явно устарела и никому не нужна. Есть варфейс кто любит такое
В целом донатная помойка