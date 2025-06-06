Авторы PvP-шутера "Калибр" рассказали о масштабных обновлениях до конца года

1C Game Studios раскрыла дорожную карту обновлений сетевого шутера «Калибр» на вторую половину 2025 года. В игре появится новое подразделение, а также уникальный режим, а еще будут расширены возможности кастомизации.
Третий квартал (июль — сентябрь):
- Новое подразделение: элитные бойцы, чьи специализации откроют дополнительные возможности в командных сражениях;
- Новый режим: уникальный игровой процесс, который бросит вызов даже опытным оперативникам;
- Новые образы: обновлённый визуальный стиль для оперативников и оружия;
- Ранговый сезон: возможность доказать своё мастерство в конкурентной борьбе.
Четвертый квартал (октябрь — декабрь):
- Хэллоуин: тематическое событие с заданиями и наградами;
- Расширение кастомизации оружия: еще больше вариантов персонализации для тонкой настройки арсенала;
- Новые образы: дополнительные стили для оперативников;
- День рождения «Калибра»: сюрпризы и специальные события в честь годовщины игры;
- Новогодний режим: специальное зимнее событие с атмосферными элементами;
- Клановые войны: новые возможности для того, чтобы доказать свое превосходство.
Для кого это делается? Отмыв бабла какой
Там онлайн в стиме 500 человек, но вроде матчи ищет бодро.
Читеров нет
Но сама концепция игры явно устарела и никому не нужна. Есть варфейс кто любит такое
В целом донатная помойка