Тактический шутер Project LLL наконец обрел имя - встречайте CINDER CITY

Игра, ранее известная как Project LLL, которая была представлена публике еще в 2022 году, сегодня официально получила своё название — CINDER CITY. Этот мультиплеерный тактический шутер разрабатывается NCSOFT совместно с дочерней студией BigFire Games для консолей и PC.

CINDER CITY обещает погрузить игроков в футуристическую научно-фантастическую вселенную с открытым миром и динамичной графикой на Unreal Engine 5. Сюжет разворачивается в «разрушенном футуристическом Сеуле», вдохновлённом реальными районами, такими как Самсон-дон и Нонхён-дон, что придаёт локациям особую реалистичность.

Разработчики делают акцент на точной боевой механике, где действие огнестрельного оружия максимально приближено к реальности. CINDER CITY сочетает элементы 23-го века с реалиями 21-го, предлагая игрокам уникальный опыт исследования, тактических сражений и бесшовного перемещения по открытому миру.