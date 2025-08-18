ЧАТ ИГРЫ
CINDER CITY 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
6.9 46 оценок

Тактический шутер Project LLL наконец обрел имя - встречайте CINDER CITY

butcher69 butcher69

Игра, ранее известная как Project LLL, которая была представлена публике еще в 2022 году, сегодня официально получила своё название — CINDER CITY. Этот мультиплеерный тактический шутер разрабатывается NCSOFT совместно с дочерней студией BigFire Games для консолей и PC.

NCSOFT анонсировала мультиплеерный шутер Project LLL и показала первый геймплей

CINDER CITY обещает погрузить игроков в футуристическую научно-фантастическую вселенную с открытым миром и динамичной графикой на Unreal Engine 5. Сюжет разворачивается в «разрушенном футуристическом Сеуле», вдохновлённом реальными районами, такими как Самсон-дон и Нонхён-дон, что придаёт локациям особую реалистичность.

NCSOFT показала новый геймплейный трейлер мультиплеерного шутера Project LLL

Разработчики делают акцент на точной боевой механике, где действие огнестрельного оружия максимально приближено к реальности. CINDER CITY сочетает элементы 23-го века с реалиями 21-го, предлагая игрокам уникальный опыт исследования, тактических сражений и бесшовного перемещения по открытому миру.

