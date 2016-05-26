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об игре
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
26.05.2016
Ролевая,
Пошаговая,
Тактика
6.8
25
оценок
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Подписаться
10
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
Поставить оценку
Подписаться
10
Об игре
Новости
9
Мнения
0
Файлы
1
Читы
7
Гайды
0
Форум
0
Юмор
0
Cкриншоты
20
Галерея
1
Цены
от 261₽
Новости Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
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23 октября
|
Индустрия
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven достигла миллиона продаж - серия SaGa возвращается к успеху спустя 27 лет
butcher69
1
8
16 апреля 2025
|
ПК
,
Обновления
Square Enix удалила защиту Denuvo из Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
AceTheKing
56
40
19 июня 2024
|
Трейлеры
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven возвращается в виде полноценного ремейка
butcher69
0
14
15 декабря 2017
|
Релизы
Состоялся релиз Romancing SaGa 2
Динозаврик Йоши
0
2
8 декабря 2017
|
Трейлеры
Romancing SaGa 2 выйдет на PC и консолях 15 декабря
Динозаврик Йоши
2
10
3 декабря 2016
|
Консоли
Релиз западной версии Romancing SaGa 2 для PS Vita задерживается
Динозаврик Йоши
0
1
27 мая 2016
|
Мобильные
Square Enix выпустила Romancing SaGa 2 - мобильный порт классической JRPG
MetalManiac
0
7
21 мая 2016
|
Мобильные
Romancing SaGa 2 выйдет для iOS на следующей неделе
MetalManiac
0
10
9 апреля 2016
|
Мобильные
Romancing SaGa 2: очередной мобильный порт Square Enix на подходе
MetalManiac
0
5
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