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Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven 26.05.2016
Ролевая, Пошаговая, Тактика
6.8 25 оценок

Новости Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

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Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven достигла миллиона продаж - серия SaGa возвращается к успеху спустя 27 лет
 |  Индустрия
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven достигла миллиона продаж - серия SaGa возвращается к успеху спустя 27 лет
butcher69 butcher69
1 8
Square Enix удалила защиту Denuvo из Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
 |  ПК, Обновления
Square Enix удалила защиту Denuvo из Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
AceTheKing AceTheKing
56 40
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven возвращается в виде полноценного ремейка
 |  Трейлеры
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven возвращается в виде полноценного ремейка
butcher69 butcher69
0 14
Состоялся релиз Romancing SaGa 2
 |  Релизы
Состоялся релиз Romancing SaGa 2
Динозаврик Йоши Динозаврик Йоши
0 2
Romancing SaGa 2 выйдет на PC и консолях 15 декабря
 |  Трейлеры
Romancing SaGa 2 выйдет на PC и консолях 15 декабря
Динозаврик Йоши Динозаврик Йоши
2 10
Релиз западной версии Romancing SaGa 2 для PS Vita задерживается
 |  Консоли
Релиз западной версии Romancing SaGa 2 для PS Vita задерживается
Динозаврик Йоши Динозаврик Йоши
0 1
Square Enix выпустила Romancing SaGa 2 - мобильный порт классической JRPG
 |  Мобильные
Square Enix выпустила Romancing SaGa 2 - мобильный порт классической JRPG
MetalManiac MetalManiac
0 7
Romancing SaGa 2 выйдет для iOS на следующей неделе
 |  Мобильные
Romancing SaGa 2 выйдет для iOS на следующей неделе
MetalManiac MetalManiac
0 10
Romancing SaGa 2: очередной мобильный порт Square Enix на подходе
 |  Мобильные
Romancing SaGa 2: очередной мобильный порт Square Enix на подходе
MetalManiac MetalManiac
0 5