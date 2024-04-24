Готовящийся к выходу Snapdragon X Plus может оказаться быстрее Apple M3

Snapdragon X Elite в конечном итоге будет доступен в более дорогих ноутбуках, что, конечно, увеличит их цену. Однако Qualcomm также предложит менее дорогую модель под названием Snapdragon X Plus. Хотя между ними будут различия, оба чипа будут иметь специальные ядра процессора Oryon для повышения производительности.

Что касается технических характеристик, Snapdragon X Plus будет иметь 10-ядерную конфигурацию процессора с разделением на шесть ядер производительности и четыре эффективных ядра. Каждое ядро сможет работать на частоте до 3,40 ГГц. Также чип будет обладать 42 МБ кэш-памяти и производиться по технологии 4-нм архитектуры TSMC. Графический процессор Adreno обеспечит производительность до 3,8 терафлопс, а также будет интегрирован нейронный процессор (NPU) с 45 тераоперациями в секунду.

Snapdragon X Plus также поддерживает LPDDR5X память до 64 ГБ с частотой 8448 МТ/с. Он также значительно улучшит качество изображения с помощью Qualcomm Spectra ISP, позволяя работать с камерой до 64 МП или с двумя камерами по 36 МП каждая, а также захватывать видео 4K HDR с одной камеры.

Особое внимание уделено подключению 5G, поскольку Snapdragon X Plus интегрирует модем Qualcomm Snapdragon X65 5G, что обеспечит быстрое и стабильное подключение к сетям 5G. С другой стороны, новый чипсет потребляет значительно меньше энергии, чем его конкуренты, что делает его более энергоэффективным.

Первые ноутбуки с Snapdragon X Plus ожидаются на рынке во второй половине 2024 года, и мы ждем дополнительной информации о ценах от Qualcomm.