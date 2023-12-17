В сети появилось множество концепт-артов из отмененного продолжения TimeSplitters

После недавнего закрытия Free Radical Design геймеры по всему миру принялись оплакивать потерю (в очередной раз) продолжения серии TimeSplitters. Казалось, что мы находимся на пороге анонса новой части от Free Radical, пока Embracer Group внезапно не закрыла компанию, спустя всего два года после ее возрождения.

Теперь в сети появились десятки изображений из отмененного проекта Free Radical TimeSplitters, частично раскрывающие то, что могло бы быть.

Последняя игра TimeSplitters вышла в 2005 году, и на протяжении многих лет слухи о четвертой части серии то появлялись, то исчезали, пока Free Radical пыталась удержать голову над водой. Последнее закрытие может стать последним гвоздем в крышку гроба франшизы, и благодаря серии изображений, собранных и размещенных на сайте TimeSplitters 'Fandom', мы имеем некоторое представление о том, над чем велась работа.

В коллекции представлены изображения от девяти разработчиков, а всего в ней около семидесяти концепт-артов, эскизов декораций, оружия и моделей персонажей. Часть из них вы можете увидеть выше, но если вам захочется больше, то вы найдете их здесь.