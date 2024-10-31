CDPR рассказала о создании задания "Угасающая звезда" в Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED в рамках участия в мероприятии Blocktober, поделилась новыми подробностями разработки Cyberpunk 2077. В пятом выпуске дизайнеры уровней Себастиан МакБрайд и Мариуш Кубув рассказывают о том, как создавалось задание "Угасающая звезда".
Себастиан МакБрайд рассказал про трудности касательно создания станции:
Станцию маглева, как и весь космопорт, мы создали далеко не с первой попытки: было около 5 версий, совершено не похожих друг на друга. Здесь игрока ждёт один из последних тяжёлых боёв в „Призрачной свободе“, поэтому я остановился на кольцевой структуре, по которой удобно двигаться.
Это место должно было быть атмосферным и интересным, но при этом удобным с точки передвижения. Кабина управления в нём — логический центр и важный объект для задания,
Мариуш Кубув поделился особенностями процесса создания области:
Смотровая галерея участвует в уникальном игровом процессе: игрок перемещается по локации под прицельным огнем вертолёта. Это отличный пример того, как кропотливо мы подходим к работе над основными элементами области. Мы меняли планировку галереи в течение всего производственного цикла, даже после завершения „чернового“ этапа. Изначально вертолёт был единственным препятствием, но мне хотелось, чтобы игрок сильнее вовлекался в процесс, а структура задания напоминала кисётенкецу, и поэтому мы переделали область под это.
Ну и крутости ради позже мы добавили висящую над потолком ракету. И конечно же мы это сделали исключительно ради того, чтобы на уровне было побольше динамики, а вовсе не потому, что нам просто хотелось подвесить на локации здоровенную штуку, которую можно бы было случайно сбить,
Предыдущие выпуски:
Это азиатская манера построения сюжета, если кто-то как и я не вкурил, чё это за словечко такое.
Ki: Устанавливается место действия
Shou: Раскрываются персонажи, их взаимоотношения и показываются их деяния
Ten: Кульминация, происходит непредвиденное событие которое не связано с ki и shou напрямую, но значительно усложняет ситуацию.
Ketsu: Развязка, показывает как третий акт взаимодействует с предыдущими двумя.