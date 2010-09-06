В Game of Thrones: War for Westeros можно поиграть за разные дома из «Игры престолов» и попытаться захватить трон. В общем-то, обычная стратегия в реальном времени, но по знакомой вселенной. Выбираете Старков, Ланнистеров, Таргариенов или вообще Короля Ночи с зомби-армией и начинаете воевать за власть над Вестеросом. При этом каждый дом играется по-своему. Старки крепкие и выносливые, у Таргариенов есть драконы, Ланнистеры больше на политику и деньги полагаются, а у Короля Ночи армия мертвецов с великанами. Кроме обычных солдат и осадных машин можно управлять всякими фантастическими тварями — теми же драконами, например.

Что интересно — авторы решили не следовать сюжету сериала. В дебютном трейлере показали, как Король Ночи убивает Джона Сноу и воскрешает его себе в помощники. То есть можете переписать всю историю как хотите, а не повторять то, что уже видели в сериале.