Insomniac Games когда-то действительно работала над сиквелом Sunset Overdrive

Sunset Overdrive, возможно, и не пользовалась таким всеобщим успехом у критиков и пользователей, как игры про Человека-паука от Insomniac Games, но, несмотря на относительно низкую популярность, у нее были свои преданные фанаты, которые вот уже почти десять лет не теряют надежды на продолжение. И, как оказалось, сиквел действительно когда-то разрабатывался в Insomniac.

Это следует из внутренних документов, которые якобы просочились в сеть после взлома, которому недавно подверглась студия. В одном из документов 2016 года, опубликованном пользователем Reddit, говорится, что Sunset Overdrive 2 находилась в разработке в студии с октября 2015 года, а к октябрю 2016 года планировалось начать предпроизводство Sunset Overdrive 3, одновременно продолжая работу над второй частью.

Предположительно, эти планы были отменены в пользу Marvel's Spider-Man, которая также должна была быть в разработке примерно в это время. Однако игра про супергероя нигде не упоминается на этом конкретном слайде.

В результате утечки данных Insomniac стало известно, что Sunset Overdrive разошлась тиражом в 1,9 миллиона копий, а сама студия заработала на игре всего 567 долларов. Учитывая это, нетрудно понять, почему сиквел не был в списке приоритетов. Интересно, что права на издание двух следующих потенциальных сиквелов, похоже, по-прежнему принадлежат Microsoft.

С другой стороны, серия игр про Человека-паука оказалась невероятно успешной. Утечки информации показали, что Marvel's Spider-Man: Miles Morales продалась тиражом более 10,2 миллиона копий, а Marvel's Spider-Man 2 - 6,1 миллиона экземпляров за чуть более чем три недели. Ранее в этом году было официально подтверждено, что серия Spider-Man продалась общим тиражом более 33 миллионов экземпляров.

Согласно утечкам, Insomniac в настоящее время также работает над Marvel's Venom и Marvel's Spider-Man 3, а также над Marvel's Wolverine, которая станет первой частью в серии игр про Людей Икс. Также упоминается новая игра Ratchet and Clank, а также новый IP в какой-то момент после 2030 года.