Colorful представила полностью белую материнскую плату iGame B760M Ultra Z

Colorful - один из многих производителей, использующих конструкцию задней/скрытой коннекторной части своей продукции. Мы наблюдали, как они выпускают ряд видеокарт с таким дизайном, а также представили материнскую плату CVN B760M Frozen, которая включает эту компоновку в плату бюджетного уровня. Сейчас компания представляет еще более качественные продукты, такие как iGame B760M Ultra Z, разработанный в сотрудничестве с DIY-APE, известным производителем индивидуальных конструкций разъемов на задней стороне для производителей материнских плат.

Начиная с технических характеристик, материнская плата Colorful iGame B760M Ultra Z оснащена разъемом LGA 1700 и чипсетом B760, что ориентирует ее на основной сегмент материнских плат. Разъем ЦП имеет схему питания 12+1+1 и получает энергию через 8+4-контактный разъем, расположенный на задней панели материнской платы. Четыре слота DDR5 DIMM поддерживают скорость памяти до 7200+ MT/с и емкость до 192 ГБ.

Слоты расширения на материнской плате включают PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 и три слота M.2 (Gen 4x4). Все три слота M.2 имеют большие радиаторы, как и VRM и PCH. Материнская плата Colorful iGame Ultra Z B760M имеет приятную бело-серебряную эстетику, включая большую акцентную пластину с логотипом «Ultra», подсвечиваемую светодиодами. На задней панели также есть 24-контактный разъем ATX, порты USB, четыре порта SATA и разъемы RGB/вентилятора.

Ввод-вывод на материнской плате включает порт USB 3.2 Gen2 (Type-C), два порта USB 3.2 Gen1 (Type-A), четыре порта USB 2.0, выходы HDMI/DP, LAN-порт 2,5 GbE и поддержку WIFI6. Стоимость материнской платы составляет 1199 юаней, однако на текущий момент ее продают на JD за 1099 юаней, что приблизительно равно 154$ или 14 000 рублей, что делает ее привлекательным вариантом на рынке.