Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 по производительности догнал Intel Skylake

Китайский процессор x86, Zhaoxin KX-7000 CPU, был тщательно протестирован в различных тестах с разными настройками, показав значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущими поколениями и предложив новую альтернативу на внутреннем рынке ПК.

Недавно генеральный менеджер ASUS в Китае, Тони Ю, предоставил результаты тестирования процессора Zhaoxin KX-7000 на своем официальном канале Bilibili. Этот процессор, предназначенный для китайского рынка, был выпущен в конце 2023 года, а первые продукты стали доступны в 2024 году. Первые тесты показали, что процессор способен конкурировать с линейкой Intel 10-го поколения Comet Lake и архитектурой ядра Zen первого поколения.

По техническим характеристикам, процессор Zhaoxin KX-7000/8 базируется на архитектуре x86 Century Avenue и имеет 7-нм дизайн чиплета. Он обладает 8 ядрами с 8 потоками, 512 КБ кэша L2 на ядро (всего 4 МБ), 32 МБ общего кэша L3 и может достигать частоты до 3,6 ГГц. Процессор также поддерживает память DDR4-3200 и DDR5-4800 до 128 ГБ, а также имеет встроенный графический процессор C1190.

Процессоры Zhaoxin используют дизайн, схожий с Intel LGA 1700, но есть различия в конструкции и интерфейсе, что делает их несовместимыми с материнскими платами Intel. Компания ASUS разработала свои материнские платы с разъемом LGA 1700 специально для процессоров Zhaoxin KX-7000/8.

Показатели производительности процессора впечатляют, показав значительное увеличение как в однопоточных, так и в многопоточных тестах. Однако игровая производительность требует оптимизации, поскольку процессор пока не справляется с некоторыми современными играми.