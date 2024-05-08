Samsung начнет пилотное производство стеклянных полупроводниковых подложек

Похоже, что будущее полупроводников принадлежит стеклянным подложкам, поскольку такие компании, как Intel и Samsung, соперничают за возможность начать производство как можно скорее.

Ранее мы рассказывали о том, как отдел Samsung по разработке электромеханических устройств переключил свои научные ресурсы на стеклянные подложки в попытке исследовать потенциально незаполненную область бизнеса, на которую другие лидеры отрасли не обратили внимания. Несмотря на то, что технология доступна уже несколько лет, упаковка на стеклянных подложках не получила широкого распространения на рынках. Однако кажется, что в будущем это может измениться.

По сообщениям корейских СМИ, ET News, Samsung планирует создать "пилотную" производственную линию для своей упаковочной технологии следующего поколения к концу текущего года, с завершением работ намеченным на сентябрь. Концепция стеклянных подложек была впервые представлена Samsung на выставке CES 2024, где компания показала ее как свое видение будущего. Несмотря на то, что эти новые полупроводники все еще находятся на начальном этапе исследований и разработок, корейский гигант решил, что сейчас самое подходящее время для запуска производства и, возможно, для достижения превосходства над конкурентами, если их амбиции будут успешно реализованы.

Что касается стеклянных подложек, их преимущества заключаются в более высокой прочности корпуса, обеспечивающей долговечность и надежность, а также в более высокой плотности межсоединений, благодаря тому, что стекло обычно тоньше органического материала, что позволяет объединять несколько транзисторов в один корпус. Ожидается, что это преодоление недостатков, связанных с традиционными методами, откроет новую волну инноваций для компьютерных чипов, использующих стеклянные подложки.

Интересно увидеть, какой эффект сможет оказать Samsung с использованием стеклянных подложек, учитывая, что Intel уже давно занимается этим сегментом и, вероятно, является пионером в этой технологии. Однако Samsung планирует выпустить стеклянные подложки к 2026 году, что может вывести ее в лидеры на рынке.