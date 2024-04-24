Цены на SSD и HDD могут взлететь из-за повышения спроса

Ранее мы сообщали о возрастающих ценах на твердотельные накопители, обусловленных попытками рынков компенсировать упущенные прибыли из-за нестабильного финансового роста в течение последних кварталов. В условиях введения ограничений из-за Covid-19 и снижения спроса, компании столкнулись с избыточными запасами и вынуждены были продавать товары с убытком.

Благодаря повышенному интересу к искусственному интеллекту и циклам обновления оборудования на рынках, индустрия хранения данных начинает видеть некоторые перспективы. Это позволяет компаниям поднять цены.

По данным TrendForce, компании WD и Seagate официально поручили своим розничным партнерам увеличить цены на механические и твердотельные накопители. Seagate об этом уведомила своих розничных партнеров следующим образом:

Ранее TrendForce прогнозировала увеличение цен на устройства хранения данных на 25%, включая как обычные твердотельные накопители, так и профессиональные, помимо жестких дисков. Для достижения оптимального уровня цен требуется повышение на 40% в ближайшем будущем, что означает возможное увеличение на 65% по сравнению с современными ценами. Это может быть обоснованным шагом для долгосрочного сохранения рынка, но потребителям это может нанести ущерб.

Если вы рассматриваете покупку устройства хранения данных, сейчас, вероятно, лучшее время, так как дальнейшее ожидание может привести к бесполезному росту цен в текущих условиях.