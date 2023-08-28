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Redfall 02.05.2023
4.1 231 оценка

Redfall почти полностью потеряла игроков в Steam

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butcher69
Новости

Redfall была долгожданной игрой от Microsoft, благодаря прошлым заслугам Arkane Studios и обещанию захватывающего приключения с убийством вампиров. Однако запуск игры оказался неудачным, и она получила звание самой низкорейтинговой игры Arkane Studios.

Кроме того, она получила отрицательные отзывы пользователей Steam и вошла в число 15 игр с наихудшими отзывами на этой платформе. Спустя несколько месяцев после неудачного запуска Redfall, похоже, была полностью заброшена в Steam.

На момент написания статьи в игру играют 16 пользователей Steam, а пиковое число одновременных игроков за последние 24 часа не превышало 38.

До выхода игры Arkane Studios была известна такими культовыми проектами, как Dishonored и Prey. Однако в Redfall произошел резкий перелом, и она не смогла реализовать все сильные стороны предыдущих игр студии.

Тем не менее, Microsoft и Arkane Austin обещали поддержку игры после запуска. В частности, было выпущено долгожданное обновление с поддержкой 60 FPS, однако никаких существенных изменений с момента запуска игра так и не получила.

Недавно группа фанатов выразила разочарование молчанием Arkane Austin. Таким образом, игра, похоже, теряет тех немногих игроков, которые надеялись на будущие обновления Redfall.

Появилась информация, что разработчики Arkane Austin никогда не были слишком уверены в игре, и многие сотрудники в студии надеялись, что Microsoft вмешается и полностью отменит проект.

Все это привело к большому разочарованию и худшему релизу студии на сегодняшний день. С учетом того, что в Steam активно играют менее 50 игроков, полный отказ от Redfall - лишь вопрос времени.

Тем не менее, Arkane Austin уже готовится к будущему. Поклонники творчества студии будут рады узнать, что в объявлениях о вакансиях есть намек на то, что Arkane Austin планирует сосредоточиться на производстве однопользовательского проекта.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
The Great Troll

*** забыл из игры выйти!.. сорян, спасибо что напомнили.

4
0ncnjqybr

Как так? Игра же со слов главы Xbox очень впечатляет. Так же как и Stalker.

2
Alex40001

монашка сразу заставляет бросить играть

0
wianewa

Но ведь Филя Спенсор говорил, что это омега крутая и качественная игра. Ну прям как про сталкер 2 говорил.

1
Kamishini1993

Через три месяца в хамбл чойз раздадут

0
alex_jay

Кто эти 50 игроков !?)) Как бы хотелось на них глянуть)

0
Lvinomord

Интересно, какой сейчас онлайн у последней Саинтс Роу?

0
Kamishini1993

2300

0
OculusMortem

Вы еще на эти шедевары взгляните. Первое так вообще АААА-игра.

0
0ncnjqybr

Там недавно какое-то дополнение выпустили, даже более повесточное и дерьмистое, чем основная игра. Ничему идиетов жизнь не учит.

2
Rey Harley

Такое бывает, когда нанимают плохого геймдизайнера

0
arttk

Наконец-то до дураков через низкие оценки, слабые продажи и отрицательные отзывы дошло, что нужно возвращаться к проверенным однопользовательским проектам типа Dishonored и Prey. Уже были такие относительно недавно, Bioware которые, тоже решили, что сейчас выпустят мультиплеерную игру и деньги сразу потекут рекой к ним, точнее не к ним конечно, а к боссам из EA, обломались на Anthem и также вернулись к одиночным играм.

0
Pimba

Всех кто над этой поделкой работал разогнали

0
0ncnjqybr

Так у них ни мультиплеера (Anthem), ни толковой одиночки (Andromeda) не вышло.

0
6363

Этого следовало ожидать.

0
Spillik

Так там даже если бы и была игра норм - полностью потеряла игроков. Игра около 11 часов проходится.

0