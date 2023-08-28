Redfall почти полностью потеряла игроков в Steam ©

Redfall была долгожданной игрой от Microsoft, благодаря прошлым заслугам Arkane Studios и обещанию захватывающего приключения с убийством вампиров. Однако запуск игры оказался неудачным, и она получила звание самой низкорейтинговой игры Arkane Studios.

Кроме того, она получила отрицательные отзывы пользователей Steam и вошла в число 15 игр с наихудшими отзывами на этой платформе. Спустя несколько месяцев после неудачного запуска Redfall, похоже, была полностью заброшена в Steam.

На момент написания статьи в игру играют 16 пользователей Steam, а пиковое число одновременных игроков за последние 24 часа не превышало 38.

До выхода игры Arkane Studios была известна такими культовыми проектами, как Dishonored и Prey. Однако в Redfall произошел резкий перелом, и она не смогла реализовать все сильные стороны предыдущих игр студии.

Тем не менее, Microsoft и Arkane Austin обещали поддержку игры после запуска. В частности, было выпущено долгожданное обновление с поддержкой 60 FPS, однако никаких существенных изменений с момента запуска игра так и не получила.

Недавно группа фанатов выразила разочарование молчанием Arkane Austin. Таким образом, игра, похоже, теряет тех немногих игроков, которые надеялись на будущие обновления Redfall.

Появилась информация, что разработчики Arkane Austin никогда не были слишком уверены в игре, и многие сотрудники в студии надеялись, что Microsoft вмешается и полностью отменит проект.

Все это привело к большому разочарованию и худшему релизу студии на сегодняшний день. С учетом того, что в Steam активно играют менее 50 игроков, полный отказ от Redfall - лишь вопрос времени.

Тем не менее, Arkane Austin уже готовится к будущему. Поклонники творчества студии будут рады узнать, что в объявлениях о вакансиях есть намек на то, что Arkane Austin планирует сосредоточиться на производстве однопользовательского проекта.