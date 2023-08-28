Redfall почти полностью потеряла игроков в Steam

Redfall была долгожданной игрой от Microsoft, благодаря прошлым заслугам Arkane Studios и обещанию захватывающего приключения с убийством вампиров. Однако запуск игры оказался неудачным, и она получила звание самой низкорейтинговой игры Arkane Studios.
Кроме того, она получила отрицательные отзывы пользователей Steam и вошла в число 15 игр с наихудшими отзывами на этой платформе. Спустя несколько месяцев после неудачного запуска Redfall, похоже, была полностью заброшена в Steam.
На момент написания статьи в игру играют 16 пользователей Steam, а пиковое число одновременных игроков за последние 24 часа не превышало 38.
До выхода игры Arkane Studios была известна такими культовыми проектами, как Dishonored и Prey. Однако в Redfall произошел резкий перелом, и она не смогла реализовать все сильные стороны предыдущих игр студии.
Тем не менее, Microsoft и Arkane Austin обещали поддержку игры после запуска. В частности, было выпущено долгожданное обновление с поддержкой 60 FPS, однако никаких существенных изменений с момента запуска игра так и не получила.
Недавно группа фанатов выразила разочарование молчанием Arkane Austin. Таким образом, игра, похоже, теряет тех немногих игроков, которые надеялись на будущие обновления Redfall.
Появилась информация, что разработчики Arkane Austin никогда не были слишком уверены в игре, и многие сотрудники в студии надеялись, что Microsoft вмешается и полностью отменит проект.
Все это привело к большому разочарованию и худшему релизу студии на сегодняшний день. С учетом того, что в Steam активно играют менее 50 игроков, полный отказ от Redfall - лишь вопрос времени.
Тем не менее, Arkane Austin уже готовится к будущему. Поклонники творчества студии будут рады узнать, что в объявлениях о вакансиях есть намек на то, что Arkane Austin планирует сосредоточиться на производстве однопользовательского проекта.
*** забыл из игры выйти!.. сорян, спасибо что напомнили.
Как так? Игра же со слов главы Xbox очень впечатляет. Так же как и Stalker.
монашка сразу заставляет бросить играть
Но ведь Филя Спенсор говорил, что это омега крутая и качественная игра. Ну прям как про сталкер 2 говорил.
Через три месяца в хамбл чойз раздадут
Кто эти 50 игроков !?)) Как бы хотелось на них глянуть)
Интересно, какой сейчас онлайн у последней Саинтс Роу?
2300
Вы еще на эти шедевары взгляните. Первое так вообще АААА-игра.
Там недавно какое-то дополнение выпустили, даже более повесточное и дерьмистое, чем основная игра. Ничему идиетов жизнь не учит.
Такое бывает, когда нанимают плохого геймдизайнера
Наконец-то до дураков через низкие оценки, слабые продажи и отрицательные отзывы дошло, что нужно возвращаться к проверенным однопользовательским проектам типа Dishonored и Prey. Уже были такие относительно недавно, Bioware которые, тоже решили, что сейчас выпустят мультиплеерную игру и деньги сразу потекут рекой к ним, точнее не к ним конечно, а к боссам из EA, обломались на Anthem и также вернулись к одиночным играм.
Всех кто над этой поделкой работал разогнали
Так у них ни мультиплеера (Anthem), ни толковой одиночки (Andromeda) не вышло.
Этого следовало ожидать.
Так там даже если бы и была игра норм - полностью потеряла игроков. Игра около 11 часов проходится.