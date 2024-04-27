Специалисты по ремонту обнаружили, что RTX 4090 может сломаться ещё во время транспортировки

Недавно NorthWestRepair, компания по ремонту оборудования, опубликовала короткое видео. Ведущий Тони выразил обеспокоенность тем, что пользователи не правильно упаковывают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 при транспортировке, либо курьеры не бережно обращаются с ними, что может привести к повреждениям припоя и отрыву от печатной платы под воздействием внешних сил.

В видеоролике Тони продемонстрировал четыре открытые печатные платы RTX 4090. Показав их рядом, он пояснил, что эти дефекты видеокарт вызваны разрывом слотов или соседних площадок.

Тони утверждает, что видеокарта RTX 4090 довольно уязвима к воздействию во время упаковки и перевозки, и такие воздействия могут привести к необратимым повреждениям.

Он считает, что при сильном ударе во время транспортировки видеокарты RTX 4090 возникают силы сдвига между печатной платой и радиатором, что в конечном итоге приводит к разрыву площадок.