Tecno представила портативную консоль с дополненной реальностью

Мы уже видели APU AMD в различных устройствах: от высокопроизводительных ПК и ноутбуков до карманных компьютеров и мини-ПК. Однако в этом году появятся некоторые уникальные устройства, использующие возможности лучших чипов AMD Ryzen специально для игровых целей. На выставке MWC 2024 Tecno Mobile представит одно такое устройство под названием Pocket Go.

Tecno Mobile Pocket Go - это портативная игровая консоль высокого класса без встроенного дисплея. Дисплей является частью очков дополненной реальности AR, которые оснащены двумя 0,71-дюймовыми дисплеями Micro-OLED. Очки OLED AR подключаются к контроллеру через стандартный кабель USB Type-C и могут работать с практически любым устройством.

Основное оборудование карманного компьютера Tecno Mobile Pocket Go находится внутри самого контроллера, который, к сожалению, выглядит несколько громоздким. Он оборудован стандартными кнопками, джойстиками и триггерами, но также имеет процессор AMD Ryzen 7 8840HS.

Этот чип имеет 8 ядер Zen 4, 16 потоков, тактовую частоту ядра до 5,1 ГГц, TDP, который можно настроить в диапазоне 20-30 Вт, и 16 МБ кэш-памяти L3. Для обработки графики чип оснащен iGPU AMD Radeon 780M на базе RDNA 3, который предлагает 12 вычислительных блоков с тактовой частотой 2700 МГц и, по нашим тестам, показывает отличную производительность в играх начального уровня.

Дополнительные характеристики включают 16 ГБ памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Игровой портативный компьютер Tecno Mobile Pocket Go AR также оснащен аккумулятором емкостью 50 Втч для очков, способных создавать проекции под углом 215 градусов на расстоянии до 6 метров, что обещает захватывающий игровой опыт в движении. На данный момент цена и дата запуска Pocket Go не объявлены, но мы будем следить за обновлениями.