Тесты Qualcomm Snapdragon X Elite могут быть подделкой

Спецификации производительности Snapdragon X Elite, о которых почти все уже слышали, казалось бы, могли бы создать впечатление, что Qualcomm, наконец, выпустила конкурентоспособный SoC на базе ARM, который составит достойную конкуренцию Apple Silicon. Однако появились сведения о том, что компания из Сан-Диего, вероятно, манипулировала показателями. По данным одного отчета, требования тестирования невозможно воспроизвести для партнеров Qualcomm, которые планируют использовать Snapdragon X Elite в различных моделях ноутбуков.

Два крупных производителя OEM и источник в Qualcomm, сообщили SemiAccurate, что они не смогли повторить результаты тестирования Snapdragon X Elite, продемонстрированные компанией. Кроме того, некоторые производители устройств заметили, что числа, представленные Qualcomm, значительно ниже заявленных. Когда их спросили о несоответствии производительности, инженеры Qualcomm указали на плохую оптимизацию Windows для процессоров ARM и низкое качество охлаждения.

Несмотря на то что некоторым производителям устройств удалось решить проблемы с охлаждением, даже в этом случае Snapdragon X Elite уступает ожиданиям. Один неизвестный источник сравнил новую SoC с процессором Intel Celeron и заключил, что ее производительность недостаточно высока. Хотя SemiAccurate не предоставил результаты, полученные от этих неизвестных OEM-производителей, но если первые устройства на рынке не соответствуют ожиданиям, репутация Qualcomm может быть сильно подорвана.

В недавней утечке сообщалось, что Snapdragon X Elite, установленный на будущем ноутбуке Microsoft Surface Laptop 6, превосходит Apple M3 в тестах многопоточной производительности Geekbench 6 на 16 процентов. Тем не менее, новый флагманский процессор Qualcomm все еще уступает своему новому конкуренту в однопоточном тесте. Недавно Lenovo выпустила новые модели Yoga Slim 7 14 на базе ARM и ThinkPad T14 с Snapdragon X Elite. Другие бренды представят свои версии позже в этом году, и если результаты будут отличаться от того, что заявляет Qualcomm, информация будет обновлена соответствующим образом.