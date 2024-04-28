Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060/4060 Ti скоро станут дефицитом

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40, включая RTX 4060 Ti, сталкиваются с серьезными проблемами в снабжении, что приводит к росту цен. Каналы продаж в Китае сообщают, что графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 «Ada» среднего класса пользуются высоким спросом, особенно RTX 4060 Ti, и из-за ограниченного предложения ожидается накопительное повышение цен на уровне около 10 процентов.

Причина этой ситуации довольно очевидна. GeForce RTX 4060 Ti стал привлекательным графическим процессором для начинающих геймеров, и шумиха вокруг него в Китае значительно увеличилась, что является основной причиной резкого увеличения спроса.

Однако оказалось, что поставки были ограничены, и сообщается, что поставки видеокарт были ограничены всего 50 единицами. Это привело к дефициту и, соответственно, к повышению цен, а также к ожидаемому значительному росту рыночных цен, особенно на материковом Китае.

Компании, такие как MSI и ASUS, уже начали постепенно поднимать цены с прошлого месяца и продолжают это делать, чтобы воспользоваться ситуацией с увеличением спроса и ограниченным предложением. Если вы рассматриваете вариант среднего класса, то сейчас, вероятно, не самое подходящее время для покупки графического процессора NVIDIA.

Это развитие событий, однако, не означает, что мы увидим такой же эффект на мировых рынках. Вместо этого цены в регионах, таких как США и Европа, остаются нестабильными, и большинство вариантов графических процессоров продаются по рекомендованным розничным ценам для региона. Ситуация в Китае действительно сложная, и из-за санкций со стороны США ожидается, что дефицит будет продолжаться, отражая настроения на рынке.