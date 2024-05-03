Тим Кук: Запуск Apple Vision Pro имел успех у других компаний

Запуск Apple Vision Pro имел успех у других компаний: генеральный директор Тим Кук сообщил, что половина компаний из списка Fortune 100 приобрели AR-гарнитуру

Apple Vision Pro, возможно, не станет хитом на потребительском рынке, поскольку обновленные оценки поставок снизились до 400 000-450 000 единиц в 2024 году, но гарнитура за $3 499 пользуется успехом в корпоративном сегменте, и компании очень впечатлены тем, что было вложено в устройство. Во время отчета Apple за второй квартал 2024 года генеральный директор Тим Кук сообщил, что половина компаний из списка Fortune 100 приобрели AR-гарнитуру, и она доказала свою огромную полезность в различных приложениях.

В последнем отчете о прибылях и убытках финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) заявил, что Apple Vision Pro используется в некоторых предприятиях, в том числе при проектировании авиационных двигателей в авиакомпании KLM. AppleInsider также сообщает, что гарнитура используется компанией Porsche и дизайнерами кухонь в Lowe's. Также сообщается, что Apple Vision Pro используют такие компании, как Gucci, но характер работы не уточняется.

Очевидно, что устройство заняло достойное место в корпоративном пространстве, что впечатляет, ведь HoloLens от Microsoft уже неоднократно пытались использовать, но всегда неудачно. Однако AR-гарнитура не для всех, поскольку ранее предполагалось, что в этом году ее продажи достигнут 800 000 устройств. К сожалению, уже через несколько недель эта цифра упала почти вдвое от прогнозируемой. Хотя проникновение на корпоративный рынок - это то, на чем Apple может заработать, компания, вероятно, хочет добиться дополнительного импульса продаж, поэтому она может рассчитывать на запуск за пределами США.

Тим Кук уже упоминал, что Apple Vision Pro появится в Китае в конце этого года, а новая утечка информации показывает, что устройство стоимостью 3499 долларов может добраться и до Японии. Технологический гигант отметил, что он по-прежнему привержен этой категории, но ему нужен более высокий уровень принятия, чтобы продолжать выпускать лучшие и потенциально более доступные модели. По слухам, недорогая версия будет выпущена в 2025 году, а вскоре после этого, до конца 2026 года, может появиться прямой преемник Apple Vision Pro.