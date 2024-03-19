Дополнительные функции Galaxy AI появятся в складных смартфонах Samsung

По всей видимости, Samsung планирует представить ряд новых и захватывающих функций Galaxy AI в предстоящей серии устройств Galaxy Z. Согласно новому отчету, компания работает над созданием нового типа суммирования, который будет представлен после выпуска новых складных телефонов. Планируется выпустить новые складные телефоны в июле этого года.

Новая функция Galaxy AI в настоящее время известна как приложение KIPRIS. Несмотря на свое название, эта функция будет использовать искусственный интеллект для анализа поисковых запросов пользователей и предоставления персонализированных сводок документов и статей, основанных на политических взглядах и интересах пользователя.

Эта новая запатентованная система будет использовать данные об истории использования, собранные с устройств Galaxy пользователей. Она учитывает предпочтения, уровни знаний и политические предпочтения, чтобы предоставлять персонализированную информацию. Это звучит довольно интересно, и я ожидаю с нетерпением, чтобы увидеть, как это будет реализовано.

Важно отметить, что у Galaxy AI уже есть подобная функция, но новая функция, которая находится в разработке, будет суммировать весь контент на основе интересов пользователя, что сделает его более персонализированным. Несомненно, это сделает опыт использования устройств Galaxy более удобным для пользователей.

К сожалению, пока нет точной информации о том, как будет работать эта функция Galaxy AI. Однако я надеюсь, что Samsung представит ее в июле, и мы сможем увидеть ее в действии. Мы знаем, что компания планирует внедрять больше функций, связанных с искусственным интеллектом, и эта функция выглядит очень интересной. Будем ждать дополнительной информации от Samsung о релизе новых функций Galaxy AI и других инноваций.