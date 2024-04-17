Крупный холдниг HMD выпустит скучный телефон совместно с Heineken

После объявления в начале года о сотрудничестве с производителем игрушек Mattel для запуска раскладушки Барби, HMD недавно объединила усилия с пивным брендом Heineken и креативной компанией Bodega для запуска еще одного ностальгического телефона — Boring Phone («Скучный телефон»).

Более подробную информацию о телефоне можно получить на официальном сайте Heineken, однако для ее просмотра вам должно быть не менее 21 года. Проще говоря, Boring Phone — это прозрачная раскладушка без различных приложений смартфона, созданная для того, чтобы люди могли отложить свои телефоны и приятно провести время за выпивкой с друзьями.

На официальном сайте Heineken можно узнать, что этот мобильный телефон будет предоставляться только в подарок, а общий тираж ограничен 5000 единиц. Телефон оснащен 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем внутри и 1,77-дюймовым дисплеем снаружи. Он также имеет камеру с разрешением 300 000 пикселей, разъем для наушников 3,5 мм и поддержку звонков и текстовых сообщений через 2G, 3G и 4G.

Суть скучного телефона заключается не в характеристиках производительности, а в маркетинговом трюке, а также в интересном ретро-тренде. Если вам нужен маршрут, рекламный сайт Heineken предлагает написать другу, чтобы узнать дорогу. В честь авторизации бренда Nokia от HMD этот телефон также имеет встроенную игру «Змейка», а прозрачный дизайн корпуса заставляет многих называть его "возвращением чувств".

Сначала Boring Phone будет раздаваться в рамках кампании в социальных сетях в Великобритании, а позже последует и на других рынках. Не расстраивайтесь, если вы не получили Boring Phone. В июне Heineken запустит программное обеспечение для мобильных телефонов под названием Boring App, которое позволит смартфонам стать «скучными» и поможет пользователям снизить зависимость от мобильных телефонов.