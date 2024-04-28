Samsung признали виновной в нарушении патента

В начале этого месяца окружной суд Мюнхена в Германии вынес решение первой инстанции, установив, что Samsung Electronics нарушила основной патент на стандарт 4G, принадлежащий Datang, в производимом им оборудовании мобильной связи.

Этот спор касается запатентованной технологии мобильных телефонов, позволяющей плавно переключаться между различными ячейками TDD для обеспечения непрерывной связи. Датан получил немецкие патентные права на этот патент от Китайской академии информационных и коммуникационных технологий 20 августа 2021 года.

В судебном решении отмечается, что Samsung должна выплатить фиксированную компенсацию практически за все смартфоны, проданные в Германии с 20 августа 2021 года (поскольку практически все поддерживают сети 4G); все соответствующие модели, находящиеся в настоящее время на рынке, также подлежат уничтожению.

Решение пока не окончательное с юридической точки зрения, и в настоящее время Датан не имеет возможности временно привести его в исполнение без внесения залога в размере не менее 2,5 миллионов евро.

В ходе судебного разбирательства возник спор между Samsung и Datang по поводу принципа FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory — справедливые, разумные и недискриминационные условия) в стандартном лицензировании основных патентов.

Представители Samsung считают, что Datang не предоставила надлежащего лицензионного соглашения в соответствии с этим принципом и подали иск, однако суд отклонил их аргументы.

Кроме того, Samsung подала иск о недействительности патента, который затрагивает этот спор, но окружной суд Мюнхена отказался приостановить производство по делу о нарушении прав из-за этого иска о недействительности.

Представитель Samsung заявил: "Samsung тщательно изучит решение суда и примет соответствующие юридические меры, включая возможные апелляции. Мы планируем действовать в соответствии с решением суда, чтобы обеспечить, чтобы это решение не отразилось на наших клиентах и их пользовательском опыте".