В октябре компания Huawei выпустит новую серию Mate 70 с обновленной SoC Kirin

Пока мы ожидаем официального выпуска серии P70, ведутся разговоры о том, что позднее в этом году Huawei представит прямого преемника линейки Mate 60 — Mate 70. Согласно слухам, новые модели будут анонсированы в октябре, а ключевыми характеристиками станут обновленный чипсет Kirin и улучшенные возможности обработки изображений. Хотя подробности о SoC пока не раскрыты, судя по текущим усилиям Huawei, это может быть их самый передовой чипсет на сегодняшний день.

Учитывая успех Huawei с запуском серии Mate 60 в прошлом году, в основном благодаря чипсету Kirin 9000S, компания, вероятно, стремится сохранить моментум с запуском Mate 70. Информация о семействе P70 указывает на Kirin 9010. Однако, учитывая сходство в названиях с Kirin 9000S, это может быть лишь слегка модифицированная версия предыдущего. Это подразумевает, что с выходом Mate 70 может быть представлен абсолютно новый SoC, который, по предыдущим отчетам, может быть первым 5-нм чипом от Huawei и SMIC.

Информация о Mate 70 поступила от CnBeta, где также упоминается, что флагманские модели полностью перейдут на HarmonyOS от Huawei, отказавшись от Android. Учитывая ограничения Huawei на международную торговлю, это изменение мало повлияет на пользовательский опыт, поскольку пользователи предпочитают местные приложения и сервисы. Кроме того, сообщается, что Huawei планирует выпустить больше Mate 70, чем Mate 60.

Это может означать, что Huawei и SMIC будут сотрудничать, чтобы обеспечить стабильные поставки чипов для новых моделей. Ранее сообщалось, что SMIC создает 5-нм производственные линии для следующего чипсета Kirin от Huawei, что, возможно, начнется позднее в этом году. Однако компания будет полагаться на оборудование DUV, что может увеличить стоимость производства пластин на 50 процентов по сравнению с TSMC с той же литографией.

Хотя есть риск снижения выхода пластин из-за использования предыдущего оборудования, это может быть оправдано, если Huawei сможет выпустить усовершенствованный чипсет для серии Mate 70 и снизить зависимость от зарубежных компаний. Планируется, что Huawei инвестирует около 1,66 миллиарда долларов в завод по исследованию и разработке микросхем. Однако пока не ясно, позволит ли этот завод начать массовое производство будущих чипсетов Kirin. Похоже, нам придется подождать до октября, чтобы узнать больше.