Apple планирует отказаться от сервиса "Apple ID"

Ранее информационный ресурс MacRumors сообщал о планах Apple изменить название "Apple ID" на "Apple Account" в текущем году. Сегодня же известный аналитик Bloomberg Марк Гурман подтвердил эту новость.

Гурман сообщил в своем информационном бюллетене Power On, что новое название "Apple Account" будет внедрено в Интернете позже в этом году и в предстоящих крупных обновлениях программного обеспечения Apple, таких как iOS 18 для iPhone и watchOS 11 для Apple Watch.

Ранее Apple называла средства, добавляемые к Apple ID, "балансом учетной записи Apple", и Гурман также упомянул о существовании команды "учетной записи Apple" внутри Apple. Ожидается, что термин "Apple ID", используемый более 20 лет, будет прекращен позже в этом году, когда изменение названия будет завершено. Причина, по которой Apple приняла такое решение, не ясна, но "учетная запись Apple", очевидно, более понятна.

Apple выпустит iOS 18 и другие важные обновления программного обеспечения на конференции разработчиков WWDC в июне. Там же может быть официально объявлен план переименования "Apple Account", а новое обновление системы, как ожидается, будет выпущено в большом масштабе в сентябре.