Caviar выпустила самую дорогую версию Galaxy S24 Ultra со смехотворным дизайном

На данный момент Galaxy S24 Ultra является одним из ведущих смартфонов на рынке, но также одним из самых дорогих. Однако компания Caviar представила версию телефона, вдохновленную Tesla Cyberpunk, что делает его одним из самых дорогих вариантов на сегодняшний день.

Galaxy S24 Ultra, созданный в стиле Cybertruck, разработан компанией Caviar, которая известна своими эксклюзивными вариантами популярных смартфонов. Учитывая их репутацию, стоимость такого телефона будет значительной. Начальная цена составляет 8800$ (около 815 т.р.). Вот несколько изображений:

Этот Galaxy S24 Ultra, вдохновленный Cybertruck, выглядит довольно экстравагантно. Телефон полностью изготовлен из титана, что делает его создание невероятно сложным процессом. Цена начинается от 8800 долларов за версию с 256 ГБ памяти, но за 1 ТБ придется отдать 9940 долларов.

Хорошая новость заключается в том, что этот эксклюзивный Galaxy S24 Ultra будет доступен всего в 99 экземплярах по всему миру. Так что если вы хотите сделать странный выбор, у вас есть такая возможность. Однако этот телефон, скорее всего, не принесет вам ничего, кроме статуса, который он представляет. Фактически он не предлагает ничего, что не было бы доступно в обычной модели Samsung, но стоит приблизительно в восемь раз дороже. И, честно говоря, его дизайн выходит за рамки обычного восприятия.

Такой же дизайн, вдохновленный Cybertruck, также доступен для Galaxy S23 Ultra, который немного дешевле, но все равно не имеет никакого смысла для большинства потребителей.