LG Display объявляет о массовом производстве первых в мире игровых OLED-панелей

LG Display, ведущий мировой инноватор в области технологий отображения, анонсировал разработку первой в мире игровой OLED-панели с возможностью переключения частоты обновления и разрешения. В этом месяце компания начала массовое производство 31,5-дюймовой панели, ускоряя свой вход на рынок высококачественных игровых дисплеев с инновационными продуктами.

Режим высокой частоты обновления позволяет пользователям наслаждаться играми, где скорость и изменения экрана играют ключевую роль, такими как шутеры от первого лица (FPS) или гоночные симуляторы. Переключение в режим высокого разрешения обеспечивает захватывающий опыт просмотра фильмов с высоким качеством изображения или контента 4K. В отличие от обычных панелей, где разрешение остается неизменным при изменении частоты обновления, новая панель позволяет динамически менять эти параметры, что увеличивает их универсальность для различных приложений.

Частота обновления определяет количество кадров, отображаемых на экране в секунду, в то время как разрешение отражает количество пикселей на экране. Более высокая частота обновления обеспечивает более плавное изображение даже при быстрых действиях, а высокое разрешение обеспечивает более четкое изображение и видео.

Технология динамической частоты и разрешения (DFR), разработанная компанией LG Display, позволяет пользователям выбирать приоритет между частотой обновления и разрешением, регулируя скорость обработки изображения. Эта технология впервые применяется в игровых OLED-панелях компании диагональю 31,5 дюйма.

Помимо этого, игровая OLED-панель компании оснащена другими технологиями, усиливающими впечатление от игры. Среди них технология META Technology 2.0, основанная на инновационной технологии Micro Lens Array (MLA), и технология Thin Actuator Sound, обеспечивающая качественное звучание без дополнительных динамиков.

LG Display планирует поставлять новую 31,5-дюймовую игровую OLED-панель ведущим мировым брендам игрового оборудования, начиная с LG Electronics. Компания стремится расширить свое присутствие на рынке игровых дисплеев, предлагая полный спектр игровых OLED-панелей с различными диагоналями. В отличие от ЖК-дисплеев, OLED-панели обеспечивают идеальный черный цвет и реалистичное качество изображения, что делает их привлекательными для геймеров.