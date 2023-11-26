Первая живая фотография OPPO Find X7 — очень странный смартфон

Сегодня китайский блоггер @wangzaibaishitong опубликовал фотографии загадочного смартфона, предположительно из предстоящей серии Find X7 от OPPO, что вызвало интерес у сообщества. Фотографии показывают, что аппарат имеет очень крупный модуль задней камеры и восьмиугольный дизайн. Автор фотографии выразил мнение, что это выглядит "действительно страшно".

Согласно ранее опубликованным данным, смартфоны серии Find X7 будут оснащены двойными перископическими линзами. На фотографиях видно, что этот линзовый модуль имеет значительную толщину. Ожидается, что серия OPPO Find X7 будет включать в себя процессор Snapdragon 8 Gen 3, новую звуковую технологию Hasselblad, основную камеру LYT900 и телеобъектив с двойным перископом. Одним из перископов представлен IMX890 2,7X±, а другим, предположительно, IMX858 6X±, использует новое решение XCD от Hasselblad.

Кроме того, подтверждено, что серия Find X7 будет предлагать две версии процессоров: Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3, а также поддержку технологии спутниковой связи. По сообщениям, эти новые телефоны появятся на рынке в январе следующего года. Процессор Dimensity 9300 представляет собой первый в мире чип для смартфонов с полноядерной архитектурой. Snapdragon 8 Gen 3 использует архитектуру "1+5+2", предоставляя 1 ядро Arm Cortex-X4 с частотой до 3,3 ГГц, 5 ядер производительности с максимальной частотой 3,2 ГГц и 2 ядра эффективности с максимальной частотой 2,3 ГГц.

Однако в последних машинных рендерах и линейных рисунках, серия Find X7 представлена с круглым модулем камеры и дизайном в соответствии с различными цветами.