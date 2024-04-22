Nothing Phone 3 выйдет в этом году, но ну будет флагманом

В последнее время компания продолжает предлагать продукты с превосходным соотношением цены и качества, и новый Nothing Phone 2a не исключение. Судя по данным, появившимся в заголовках новостей Android, на подходе Nothing Phone 3, который, как ожидается, будет достойным продолжением линейки. Хотя детали о новом устройстве пока остаются загадкой, факт его существования подтвержден.

Хотя пока еще мало известно о том, что предложит Nothing Phone 3, вероятно, это не будет полноценный флагман. Вероятно, устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2, а не самым новым Snapdragon 8+ Gen 1, используемым в других флагманских моделях.

Хотя точная дата выпуска устройства пока неизвестна, следует ожидать утечек и рендеров в ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе всех дополнительных характеристик и деталей. В любом случае, можно быть уверенным, что новый телефон будет соответствовать дизайну, который Nothing стал ассоциировать с собой.