Samsung Galaxy Z Flip 6 появится на Geekbench за несколько месяцев до анонса

Samsung активно работает над выпуском Galaxy Z Flip 6 и других устройств, запланированных на июль. Похоже, некоторые детали изменились, и в этом году ожидается выпуск нескольких устройств. В американском варианте Galaxy Z Flip 6, появившемся на Geekbench, можно увидеть некоторые детали о предстоящем складном смартфоне.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 6 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Модель SM-741U, обнаруженная на Geekbench, указывает на американский вариант, но глобальная версия, скорее всего, будет аналогична.

Согласно данным Geekbench, Galaxy Z Flip 6 будет иметь восьмиядерный процессор с основным ядром на частоте 3,40 ГГц, тремя промежуточными ядрами на частоте 3,15 ГГц и двумя еще промежуточными ядрами на частоте 2,95 ГГц, а также двумя ядрами эффективности на частоте 2,27 ГГц. Такие характеристики указывают на использование процессора Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, который обеспечит высокую производительность.

Одним из ключевых преимуществ Galaxy Z Flip 6 будет его графический процессор Adreno 750, который обеспечит отличную графическую производительность, подходящую для игр. Также устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти, хотя появились слухи о возможности варианта с 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что Galaxy Z Flip 6 появится на рынке в июле этого года, а также говорят о выпуске более доступного варианта Fan Edition в четвертом квартале.